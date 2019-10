A Google-től nem idegen a húsvéti tojások elhelyezésének gondolata, tett már ilyesfajta jópofaságot a keresőjébe és a Google Mapsbe is. Legutóbb kissé hardveres irányba váltott, ugyanis legújabb okostelefonjai dobozára rejtett el ilyet – derítette ki a 9to5Google.

Első ránézésre a telefon képe látható, ízlésesen elrendezett objektumokkal körülvéve. Azonban ha a Pixel 4 kameráját a kép felé fordítják, akkor a Google Lens elemzi az ábrát, majd elindul a kiterjesztett valóság (AR) élmény, és a képen a #Welcome to #teampixel üzenet is megjelenik.

A fehér, a fekete és a narancssárga színű készülékeken látható animációk kissé eltérnek egymástól. Az üdvözlet mellett az animáció másik célja, hogy a rávegye a felhasználót, kövesse a Google Pixelt az Instagramon. Összességében mindez szórakoztató módja a Google Lens tudásának demonstrálására.

