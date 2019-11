Hülyét csinált magából Trump kiberbiztonsági tanácsadója

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan videojátékokat készítenek majd, amelyek segíthetnek a mentális problémával küzdőknek.","shortLead":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan...","id":"20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ae9b7-558d-4a37-a15d-c87fb403b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","timestamp":"2019. október. 30. 18:03","title":"A mentális betegeknek segítő videojátékok fejlesztésébe kezdenek a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","shortLead":"A új törvénytervezetet az Országgyűlés őszi ülésszakán nyújtják be a parlamentnek. \r

","id":"20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbc610e-2331-4238-a5b3-1711a5c0d982","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Varga_Judit_Nem_lesznek_onallo_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2019. október. 31. 16:23","title":"Varga Judit: Nem lesznek önálló közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a085368-b52d-4e43-9787-f4bb76fd6332","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A folyókat is meg akarja tisztítani a műanyaghulladékoktól a csendes-óceáni szemétgyűjtő rendszer feltalálója.","shortLead":"A folyókat is meg akarja tisztítani a műanyaghulladékoktól a csendes-óceáni szemétgyűjtő rendszer feltalálója.","id":"20191030_folyok_megtisztitasa_muanyaghulladek_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_interceptor_hajo_the_ocean_cleanup_project","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a085368-b52d-4e43-9787-f4bb76fd6332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e60060-1699-420d-89a9-23d26cb5b0e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_folyok_megtisztitasa_muanyaghulladek_csendes_oceani_szemetgyujto_rendszer_the_interceptor_hajo_the_ocean_cleanup_project","timestamp":"2019. október. 30. 11:03","title":"Ilyen hajó kellene a Dunára, Tiszára is: zabálja a szemetet, hogy tiszta legyen a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig vagyunk túl a 8-as Golf bemutatásán, máris felröppentek az első információk a jó néhány év múlva érkező utódról.","shortLead":"Alig vagyunk túl a 8-as Golf bemutatásán, máris felröppentek az első információk a jó néhány év múlva érkező utódról.","id":"20191031_biztosan_lesz_9es_golf_a_villanyautok_meg_nem_itelik_halalra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543b4887-f53c-43a1-9309-292e96aeba55","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_biztosan_lesz_9es_golf_a_villanyautok_meg_nem_itelik_halalra","timestamp":"2019. október. 31. 07:59","title":"Biztosan lesz 9-es Golf, a villanyautók még nem ítélik halálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcc384d-dadc-432e-b8f0-e439e6084c5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz elnök Budapestre érkezése után a magyar főváros szépségét méltatta.","shortLead":"Az orosz elnök Budapestre érkezése után a magyar főváros szépségét méltatta.","id":"20191030_Orban_Putyinnak_panaszkodott_hogy_elveszitettek_Budapesten_a_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adcc384d-dadc-432e-b8f0-e439e6084c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfb4135-dd52-4a9d-a014-1aa9bc8f403e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Orban_Putyinnak_panaszkodott_hogy_elveszitettek_Budapesten_a_valasztas","timestamp":"2019. október. 30. 17:09","title":"Orbán Putyinnak panaszkodott, hogy elveszítették Budapesten a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton csütörtökön kora reggel.","shortLead":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton...","id":"20191031_halalos_baleset_vas_megye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217f8abe-2d9d-40c2-a495-b5e01260bfb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_halalos_baleset_vas_megye","timestamp":"2019. október. 31. 07:28","title":"Meghalt egy kettészakadt autó utasa Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek a Google Lens kamerafunkció segítségével nézhetők meg kiterjesztett valóságban.","shortLead":"Vicces meglepetést (easter egget) rejtett a Google a Pixel 4 és a Pixel 4 XL telefonjai dobozainak hátoldalára. Ezek...","id":"20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60d839cf-8da5-4b1f-bc40-57661c730e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b610fd14-2b41-4407-81fd-c3f30d45654d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_google_pixel_4_doboza_easter_egg_kiterjesztett_valosag_video_google_lens","timestamp":"2019. október. 31. 14:03","title":"Videó: húsvéti tojást rejtett a Google a Pixel 4-ek dobozainak hátuljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","shortLead":"Ez a kivitel remek megoldás lenne azoknak, akik túl kicsinek tartják az ötajtós változat csomagtartóját.","id":"20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab86ef59-5284-440f-b892-7ef1c17e2286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c8bfa4-7d62-4d62-a768-6adfa57b0f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_mutatjuk_a_lepcsoshatu_8as_vw_golfot_hogy_tetszik","timestamp":"2019. október. 30. 13:21","title":"Mutatjuk a lépcsőshátú 8-as Golfot, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]