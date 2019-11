Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3db25db-45d3-4034-82c2-b8ce1d7f6b8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új produkcióval lép a közönség elé Kollár-Klemencz László, amelyben kiváló zenészek közreműködésével, különleges hangulatvilágú köntösbe öltöztetik a rég elfeledett dalokat. A formáció albuma idén jelenik meg, az első dal klipje, Maradj még! címmel a hvg.hu-n debütál.","shortLead":"Új produkcióval lép a közönség elé Kollár-Klemencz László, amelyben kiváló zenészek közreműködésével, különleges...","id":"20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3db25db-45d3-4034-82c2-b8ce1d7f6b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22756285-a177-4080-b109-52df5f186b1d","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Zabolatlan_lovaim_Kollar_Klemencz_Laszlo","timestamp":"2019. november. 02. 10:10","title":"\"Nincs része nélküled, s legalább te vagy az egész\" - Kollár-Klemencz-dalpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Egy egymondatos kormányhatározat a csütörtök esti Magyar Közlönyben a rég lejárt június 30-áról november 29-ére változtatta azt a határidőt, ameddig meg kell kötni a megállapodást egy orosz vállalattal az állítólag 1300 vagonra szóló egyiptomi megrendelést elnyert Dunakeszi Járműjavító megvételéről. Vagyis tovább csúszik a sokak által vitatott ügylet.","shortLead":"Egy egymondatos kormányhatározat a csütörtök esti Magyar Közlönyben a rég lejárt június 30-áról november 29-ére...","id":"20191101_Tovabb_csuszik_a_Dunakeszi_Jarmujavito_eladasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1167b7-2c9a-4d45-9855-413d55184cda","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Tovabb_csuszik_a_Dunakeszi_Jarmujavito_eladasa","timestamp":"2019. november. 01. 09:55","title":"Tovább csúszik a kormány nagy üzlete az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b3e577-5ac2-48e0-b840-a9836a8e485e","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nincs nehéz akkumulátor és nagy villanymotor. Nincs zöld rendszámos polgárpukkasztás. Nincs turbó és gázolajos füstölés sem. Van viszont egy a végletekig optimalizált benzinmotor, ami olyan keveset fogyaszt, mintha gázolajjal működne. A Mazda ismét külön utakon jár. ","shortLead":"Nincs nehéz akkumulátor és nagy villanymotor. Nincs zöld rendszámos polgárpukkasztás. Nincs turbó és gázolajos füstölés...","id":"20191101_mazda_3_motorja_benzines_dizeles_skyactiv_x_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b3e577-5ac2-48e0-b840-a9836a8e485e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e07d92-5052-44ea-bff1-73b3434f70c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_mazda_3_motorja_benzines_dizeles_skyactiv_x_teszt","timestamp":"2019. november. 01. 11:30","title":"Benzint iszik és dízelt prédikál: teszten a Mazda új csodamotorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e036635d-d0ee-4622-abb2-abd08c7e7990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó feltehetőleg Oroszországban készült, legalábbis nem lenne meglepő.","shortLead":"A videó feltehetőleg Oroszországban készült, legalábbis nem lenne meglepő.","id":"20191101_Igy_kell_elegansan_kipattanni_egy_hegyrol_lebucskazo_markolobol_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e036635d-d0ee-4622-abb2-abd08c7e7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0906c1c-2258-4273-9abc-7ebeafcc533e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Igy_kell_elegansan_kipattanni_egy_hegyrol_lebucskazo_markolobol_video","timestamp":"2019. november. 01. 14:00","title":"Így kell elegánsan kipattanni egy domboldalról lebucskázó munkagépből (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341964e7-eccd-47fa-ab9c-f5a854f121e3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bécsben vagy Tirolban akár tízezer eurót is fizethet az, aki megszegi a törvényt.","shortLead":"Bécsben vagy Tirolban akár tízezer eurót is fizethet az, aki megszegi a törvényt.","id":"20191031_Penteken_lep_eletbe_a_dohanyzasi_tilalom_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341964e7-eccd-47fa-ab9c-f5a854f121e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b972d9de-b204-48a6-959f-991559fa1ddb","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Penteken_lep_eletbe_a_dohanyzasi_tilalom_Ausztriaban","timestamp":"2019. október. 31. 18:56","title":"Pénteken lép életbe a dohányzási tilalom Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"90 helyet 130 km/órával száguldottak.","shortLead":"90 helyet 130 km/órával száguldottak.","id":"20191102_Harompercenkent_buktak_le_a_gyorshajtok_Bekescsabanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2615332-7f56-48cd-acc2-226fb88bfbed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_Harompercenkent_buktak_le_a_gyorshajtok_Bekescsabanal","timestamp":"2019. november. 02. 09:19","title":"Hárompercenként mértek be gyorshajtókat Békéscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"Seres László","category":"360","description":"A magyar külpolitika cikk-cakkjaiból nemigen látszik, mi is pontosan az a magyar nemzeti, ami ezt a, khm, radikális eklektikát megköveteli. Vélemény.","shortLead":"A magyar külpolitika cikk-cakkjaiból nemigen látszik, mi is pontosan az a magyar nemzeti, ami ezt a, khm, radikális...","id":"201944_pragmatika_szankcio_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2732e66-ed6d-49dc-8402-20b110049436","keywords":null,"link":"/360/201944_pragmatika_szankcio_nelkul","timestamp":"2019. november. 01. 09:20","title":"Seres László: Pragmatika, szankció nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A repülőgépmérnökök mellett orvosok is vizsgálják a legnépszerűbb ausztrál légitársaság New York-Sydney és London-Sydney járatának lehetőségét. Az üzemanyagtartályok kibővíthetősége mellett kérdés az is, hogy az utasok hogyan bírják majd a 20 órás bezártságot, miközben leszállás nélkül 13 időzónán repülnek át.","shortLead":"A repülőgépmérnökök mellett orvosok is vizsgálják a legnépszerűbb ausztrál légitársaság New York-Sydney és...","id":"201943__legi_kozlekedes__new_yorkbol_sydneybe__qantas__szall_csak_szall","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126ece2-317f-4ed3-8536-cd413aa2b62a","keywords":null,"link":"/360/201943__legi_kozlekedes__new_yorkbol_sydneybe__qantas__szall_csak_szall","timestamp":"2019. november. 01. 12:00","title":"Már tesztelik a világ leghosszabb repülőjáratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]