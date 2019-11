A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.

A Facebookot most is sokan kritizálják, amiért a Messengeren nem titkosítva folyik az üzengetés. Bár a közösségi oldal azóta készített egy funkciót, amely ezt lehetővé teszi, a változás nem teljes: a védelem ugyanis csak akkor működik, ha a chatben résztvevők ezt aktiválják.

A vállalat most azzal próbálja ellensúlyozni a helyzetet, hogy a titkosítást a Messengeren belüli hívásokra, illetve a videochatre is kiterjeszti – a facebookozók így szóban, egymást látva is beszélhetnének az ismerősükkel, például valamilyen kínos ügyről, de anélkül, hogy a tartalomba kormányzati szerv vagy a Facebook belelátna.

A fejlesztés még nem készült el, illetve egyelőre nem is hivatalos: Jane Manchun Wong, a jól ismert szivárogtató vette észre, amikor az üzenetküldő mobilos változatának kódját kezdte vizsgálni – írta az Android Central. Azt nem tudni, hogy a lehetőséget mikor kapcsolja be a Facebook.

Facebook Messenger is testing Video/Audio calls over Secret Conversation pic.twitter.com/aNgnvtzsBf — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019. október 31.

A végpontok közti titkosítással zajló üzengetés majdnem olyan, mint a rendes chat, így szöveget és matricát is lehet küldeni a másiknak, de videót és gifet már nem. A titkosított üzenetek csak azon az eszközön láthatók, ahonnan elküldték. Ha tehát valaki mobilról ír ilyet, a táblagépéről már nem fogja látni.

