Két hete tombol Kaliforniában a Kincade névre keresztelt erdőtűz, a hatóságoknak eloltani még nem, kordában tartani viszont már sikerült. Hogy milyen komoly volt a baj, azt jól mutatja, hogy az erdőtűz füstje még a Nemzetközi Űrállomásról is látszott, most pedig egy műholdképnek köszönhetően azt is megnézhetjük, mi maradt a pusztítás után.

Az alábbi képet november 3-án készítette a NASA Terra nevű műholdja egy olyan eszközzel is elláttak, ami képes infravörös kamerával azonosítani a Föld forró pontjait. A felvételen az égett részek szürke színnel jelennek meg, míg a narancssárga területeken jelenleg is folyik az oltás. A műholdképen az is látszik, hol található a 11 254 lakosú Healdsburg városa.

© NASA

A kaliforniai szakemberek szerint az október 23-án felcsapó lángok mintegy 314 négyzetkilométeren égtek, amely során 374 épület veszett oda. Az ABC News szerint a tüzet mostanra 80 százalékban sikerült eloltani, és evakuálásra sincs már szükség.

Hogy mi okozta a tüzet, egyelőre még vizsgálják, de az biztos, hogy az akkor keletkezett, amikor épp erős szél fúj. Fennáll a gyanú, hogy a Pacific Gas and Electric Company nevű cég lefeketett vezetékeihez kapcsolódhat a lángok felcsapása.

Ha érdeklik a fejlemények, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.