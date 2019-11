Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","shortLead":"A médiavállalat évek óta tervez velünk, ezt most írásban is megerősítették.","id":"20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7ad1cb-aeae-4a3d-82dd-9afc4fca7e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d134c32-b705-404c-a3a9-693adb7e42c5","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_vice_media_magyarorszag_antenna_group","timestamp":"2019. november. 04. 19:35","title":"Nem mondott le Magyarországról a VICE Media","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"BI","category":"kultura","description":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

","shortLead":"Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár is szólt a már elvileg kész, de senki által nem látott Natról.\r

","id":"20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9d3c4-b069-44f9-ada3-a415d012fdf4","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Most_epp_ev_vegere_igerik_a_Nemzeti_alaptantervet","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Most épp év végére ígérik a Nemzeti alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63918f8c-5b05-40a9-bad2-48ec9a007af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seine-Saint-Denis-ben hétfőn megkezdődött a 2024-es párizsi olimpiára érkező sportolók fogadására tervezett olimpiai falu építése. Sokan tiltakoznak a beruházás ellen.","shortLead":"Seine-Saint-Denis-ben hétfőn megkezdődött a 2024-es párizsi olimpiára érkező sportolók fogadására tervezett olimpiai...","id":"20191104_franciaorszag_parizs_2024_olimpiai_falu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63918f8c-5b05-40a9-bad2-48ec9a007af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a417d60b-ee38-4776-baba-c544dc3b23f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_franciaorszag_parizs_2024_olimpiai_falu","timestamp":"2019. november. 04. 22:20","title":"Franciaország legszegényebb megyéjébe építik fel a 2024-es olimpiai falut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak, a település egyes részein a zajnál már csak az lakók elégedetlensége nagyobb. Helyszíni videóriport az épülő akkumulátorgyárról.","shortLead":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak...","id":"20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1d6e8-d4e3-4c2a-9897-bbcc3dc705ab","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","timestamp":"2019. november. 05. 06:32","title":"\"Ez a vicc kategória\" – menekülnének a városból a gödiek a Samsung miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","shortLead":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","id":"20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df055a89-c21b-4e35-88f6-b57631b31dcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","timestamp":"2019. november. 05. 11:07","title":"Átalakul a Mol Limo autóflottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Önéletrajzát dedikálja a drogbáró felesége.","shortLead":"Önéletrajzát dedikálja a drogbáró felesége.","id":"20191105_Magyarorszagra_jon_Pablo_Escobar_ozvegye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bded9653-8585-4892-9d8c-9a73f23cb561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888f295-82fe-4fb1-8b06-784574389014","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Magyarorszagra_jon_Pablo_Escobar_ozvegye","timestamp":"2019. november. 05. 15:12","title":"Magyarországra jön Pablo Escobar özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f872d28-0f54-49b1-a4c7-72a052a99921","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sir Lindsay Hoyle-t, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselőjét választották a posztra.","shortLead":"Sir Lindsay Hoyle-t, a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt eddigi képviselőjét választották a posztra.","id":"20191105_brit_parlament_alsohaz_hazelnok_lindsay_hoyle_john_bercow","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f872d28-0f54-49b1-a4c7-72a052a99921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa708b0-3bc3-4efa-94e7-1f6ddcd3e9ec","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_brit_parlament_alsohaz_hazelnok_lindsay_hoyle_john_bercow","timestamp":"2019. november. 05. 08:38","title":"Új elnöke van a brit parlament alsóházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dudás Róbert kapja, miután Mirkóczki Ádámot Eger polgármesterének választották.","shortLead":"Dudás Róbert kapja, miután Mirkóczki Ádámot Eger polgármesterének választották.","id":"20191106_A_Jobbik_eldontotte_hogy_ki_valtsa_Mirkoczki_Adamot_a_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1f208b-85be-479b-95ea-522a8314c0fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_A_Jobbik_eldontotte_hogy_ki_valtsa_Mirkoczki_Adamot_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 06. 09:21","title":"A Jobbik eldöntötte, ki kapja Mirkóczki parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]