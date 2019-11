Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Rövid távon a cég, hosszabb távon az egész társadalom profitál abból, ha kiegyensúlyozott a női és a férfi vezetők aránya egy cégnél. A folyamat lassú, de léteznek már jó példák nőket segítő nagyvállalati programokra.","shortLead":"Rövid távon a cég, hosszabb távon az egész társadalom profitál abból, ha kiegyensúlyozott a női és a férfi vezetők...","id":"20191107_Mit_tehet_egy_ceg_a_noi_dolgozoiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e07412-8f8e-4d7d-be83-96280d144f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670a9cf5-9503-4bcd-8f19-c5b9d26f1eea","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191107_Mit_tehet_egy_ceg_a_noi_dolgozoiert","timestamp":"2019. november. 07. 14:13","title":"Mit tehet egy cég a női dolgozóiért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","shortLead":"Szomorú, hogy a Fidesz-kormány nem így érzi – mondta.","id":"20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3d5e53-aac7-42ec-9822-13925df541f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Karacsony_Fopolgarmesterkent_is_tuntetek_ha_egy_elnyomo_diktator_erkezik_Budapestre","timestamp":"2019. november. 07. 17:21","title":"Karácsony: Főpolgármesterként is tüntetek, ha egy elnyomó diktátor érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki betartja a gyalogos-átkelőhelynél előírt sebességet az csak akkor kap pirosat, ha a gyalogosok megnyomják az oszlopra szerelt gombot. Vagy ha esetleg a szemből érkező autós túl gyorsan hajt.","shortLead":"Aki betartja a gyalogos-átkelőhelynél előírt sebességet az csak akkor kap pirosat, ha a gyalogosok megnyomják...","id":"20191107_buntetolampa_a_zebranal_garantaltan_pirosat_kap_aki_tul_gyorsan_hajt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c130f667-8e98-4b33-9632-11f11c3a30e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8549674a-0cc1-4aaa-9bc1-9974a631e20d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_buntetolampa_a_zebranal_garantaltan_pirosat_kap_aki_tul_gyorsan_hajt","timestamp":"2019. november. 07. 06:41","title":"Büntetőlámpa a zebránál: garantáltan pirosat kap, aki túl gyorsan hajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak a törökök állíthatják meg a migrációt.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak a törökök állíthatják meg a migrációt.","id":"20191108_Orban_videon_magyarazza_miert_van_szuksege_a_torokokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f729298c-aa45-429f-87f4-68beafbe1ef8","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Orban_videon_magyarazza_miert_van_szuksege_a_torokokre","timestamp":"2019. november. 08. 15:50","title":"Orbán videón magyarázza, miért van szükségünk a törökökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre kapnia.","shortLead":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre...","id":"20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4fb5bf-1bd1-4360-814d-2cfb1d30217a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","timestamp":"2019. november. 08. 08:45","title":"Ritka természeti jelenséget fotóztak a finn tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is hatástalan vele szemben.","shortLead":"Egy újonnan felfedezett androidos kártevő olyan trükkös, hogy a telefon gyári beállításainak visszaállítása is...","id":"20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d882b7-f52c-48b3-8133-f22db158efbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_malware_virus_keretlen_reklam_android_gyari_beallitasok_visszaallitasa_factory_reset_xhelper","timestamp":"2019. november. 07. 08:03","title":"Új vírus terjed az androidos mobilokon, lehetetlen megszabadulni tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz idején, előtérbe kerültek az unortodox megoldások.\r

\r

","shortLead":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz...","id":"20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d52a0-0b16-486e-ac4d-f2dfa96ef52a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","timestamp":"2019. november. 08. 14:16","title":"A budapesti káosz csúcspontja: egy autós áthajtott a Vérmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt a polgármester is megerősítette.","shortLead":"Ezt a polgármester is megerősítette.","id":"20191107_Megsem_szavaz_a_zugloi_testulet_a_parkolasrol_egyelore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cfde91-d08b-411c-93ed-301f3517d0db","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Megsem_szavaz_a_zugloi_testulet_a_parkolasrol_egyelore","timestamp":"2019. november. 07. 13:58","title":"Egyelőre nem szavaz a zuglói testület a parkolási szerződésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]