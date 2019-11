Budapesten nyitja meg 24. campusát a Wild Code School nemzetközi programozóiskola. A hagyományostól eltérő oktatási kultúrát és a nemzetközi lehetőségeket kínáló központ öt hónapos intenzív webfejlesztő képzést kínál angol nyelven 2020 januárjától. A tulajdonosok szerint vonzó a régió gyorsan fejlődő startup ökoszisztémája mellett "a város fiatalos, digitális nomádokat vonzó lüktetése" is – közölték.

A Wild Code School hazai képviseletének közlése szerint a sok hazai kódsuli közül nálunk az első angol nyelvű nemzetközi iskola.

"Egy olyan piacra lépünk be, ahol gomba módra szaporodnak a magániskolák” – ismeri el Szittya Márton, a Wild Code School Budapest üzletfejlesztésért felelős menedzsere, aki szerint Budapest mégis vonzó célpontnak számít az európai iskolahálózat tulajdonosai számára, hiszen Magyarországon jelenleg is több tízezer programozó tudna azonnal munkába állni.

A Wild Code School különlegessége az intézmény szerint az glokalitásában (a globális és a lokális szemlélet ötvözetében) és a hagyományostól eltérő oktatási kultúrájában rejlik. Az oktatók 5-10 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a szoftverfejlesztés és a coaching területén, és általában nem tipikus tanárok, osztálytermi előadások helyett megosztják tudásukat, és mentorálják a hallgatókat a különböző projektek alatt.

A képzés során a hard skillek mellett a soft skillek fejlesztésére is hangsúlyt fektetnek: a tananyag részét képzik különféle workshopok és hackathonok, de ami a legfontosabb, hogy a diákok valós ügyfeleknek is dolgoznak, így a technikai tudás mellett a csapatmunkára való képességüket, tárgyaló- és kommunikációs készségüket is fejlesztik, valamint a későbbi elhelyezkedéshez fontos projekt portfóliót építenek ki – közölte a budapesti campus.

Az iskola nem garantál nemzetközi állás lehetőséget, de coachinggal és állásinterjúk szervezésével segíti diákjait a folyamatban. Partnereik között említik az IBM-et, a Deutsche Telekomot, a Siemenst, az SNCF francia vasúttársaságoot és az Accenture nemzetközi tanácsadó céget.

A kurzus ára a hasonló oktatást nyújtó hazai iskolákéval megegyező. A Wild Code School a képzését 2020 januárjától korlátozás nélkül mindenki számára kínálja, függetlenül az életkortól vagy előképzettségtől. Az iskola saját e-learning platformmal is rendelkezik, melynek segítségével az oktatók egyszerűen tudják követni a diákok fejlődését, és osztálytermen kívüli online tanulásra is lehetőség nyílik.

