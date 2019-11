Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07bd41b1-97bc-4c7d-8a5a-d2e1f5a725b7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nemrég megjelent naplójából kiderül, hogy szellemi lincselésként élte meg Csoóri Sándor azt a felháborodás-sorozatot, amit az 1990-es Nappali hold című esszéfüzérével író- és költőtársaiból annak idején kiváltott. ","shortLead":"Nemrég megjelent naplójából kiderül, hogy szellemi lincselésként élte meg Csoóri Sándor azt a felháborodás-sorozatot...","id":"201945__csoori_sandor__cunamiessze__jonasi_beszoritottsag__nappali_holdfogyatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07bd41b1-97bc-4c7d-8a5a-d2e1f5a725b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb3a91-2c50-4291-9458-9a1c02ba06d8","keywords":null,"link":"/360/201945__csoori_sandor__cunamiessze__jonasi_beszoritottsag__nappali_holdfogyatkozas","timestamp":"2019. november. 09. 12:00","title":"Harminc éve botrány volt a szalonzsidózás, \"ráment Csoóri egész további élete\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","shortLead":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","id":"20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb6fa7-4cc3-4fbf-955f-9e02fd703e54","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","timestamp":"2019. november. 08. 11:29","title":"14 millió forintért kelt el egy jeges-tengeri pókrák Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb49230-3e46-4da7-bb33-2a7f0d1ae255","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berlini fal leomlása 30. évfordulója előtt tiszteleg ma különleges főoldali logóval a Google.","shortLead":"A berlini fal leomlása 30. évfordulója előtt tiszteleg ma különleges főoldali logóval a Google.","id":"20191109_a_berlini_fal_leomlasa_30_evfordulo_tortenet_videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb49230-3e46-4da7-bb33-2a7f0d1ae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991f944b-130b-4d27-b4bc-c7d932ef0cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_a_berlini_fal_leomlasa_30_evfordulo_tortenet_videok","timestamp":"2019. november. 09. 07:03","title":"Miért látható ma a berlini fal leomlása a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset történt Kocsola térségében.","shortLead":"Baleset történt Kocsola térségében.","id":"20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73001b87-74f4-48f0-8361-4426cab21885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284510a-281d-4236-8bae-547e9fec1d0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Teljes_az_utzar_a_61es_fouton","timestamp":"2019. november. 09. 18:34","title":"Teljes az útzár a 61-es főúton (frissítve: újra lehet közlekedni)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le voksát. ","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le...","id":"20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d73aac-14fc-4437-a570-8d52a0341a65","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","timestamp":"2019. november. 10. 10:36","title":"Román elnökválasztás: alacsony a részvétel a magyarlakta megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingyen termékcsomagokért lehet jelentkezni, majd visszajelzéseket küldeni. ","shortLead":"Ingyen termékcsomagokért lehet jelentkezni, majd visszajelzéseket küldeni. ","id":"20191109_A_vasarlokkal_tesztelteti_uj_termekeit_a_lengyel_Aldi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5be08f8-8e99-4c29-b090-18430fb4153c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce826bf6-a0f2-40ad-ada6-6cc45fca29cb","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_A_vasarlokkal_tesztelteti_uj_termekeit_a_lengyel_Aldi","timestamp":"2019. november. 09. 10:58","title":"A vásárlókkal tesztelteti új termékeit a lengyel Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül ritkán megszólaló republikánus politikus a Fox televíziónak adott hosszas interjút péntek este.","shortLead":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül...","id":"20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b42670-61ff-42c9-86ae-91ce5a96a396","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","timestamp":"2019. november. 09. 09:18","title":"Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","shortLead":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","id":"20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60668d-d31f-4f0c-ab6f-26b011e1b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","timestamp":"2019. november. 08. 16:03","title":"Szétkapkodták a kínaiak a Samsung összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]