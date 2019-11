Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa – elkészítené saját okosóráját. Az eszköz a jövő év második negyedében érkezhet.","shortLead":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa –...","id":"20191109_oneplus_okosora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebf5de7-d94b-4229-82e8-054c9a27adcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oneplus_okosora","timestamp":"2019. november. 09. 16:03","title":"Spéci órát ad ki az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt szavazáson ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az október 13-ai választásokon.","shortLead":"Tíz településen tartanak ma megismételt önkormányzati választást reggel 6 és este 7 óra között. A megismételt...","id":"20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98bcb96-568a-47a2-9715-f904a585114a","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_Tiz_telepulesen_tartanak_megismetelt_szavazast","timestamp":"2019. november. 10. 08:12","title":"Tíz településen tartanak megismételt szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olimpiai bajnok tornászunk már sokadszorra fekszik kés alá a válla miatt.","shortLead":"Olimpiai bajnok tornászunk már sokadszorra fekszik kés alá a válla miatt.","id":"20191108_Ismet_meg_kell_muteni_Berki_Krisztiant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb791d48-cf46-4abf-bbdc-59d138f1fc8a","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Ismet_meg_kell_muteni_Berki_Krisztiant","timestamp":"2019. november. 08. 13:55","title":"Ismét meg kell műteni Berki Krisztiánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","shortLead":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","id":"20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebef36-03de-4493-8644-2e7719b988ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","timestamp":"2019. november. 09. 21:46","title":"Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz idején, előtérbe kerültek az unortodox megoldások.\r

","shortLead":"Mivel az Attila út és a Krisztina körút is be volt állva a török elnök hivatalos programja miatti közlekedési káosz...","id":"20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70f57b1-c1f6-4d5f-acd9-80904a27bb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599d52a0-0b16-486e-ac4d-f2dfa96ef52a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_A_budapesti_kaosz_csucspontja_egy_autos_athajtott_a_Vermezon","timestamp":"2019. november. 08. 14:16","title":"A budapesti káosz csúcspontja: egy autós áthajtott a Vérmezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dublinba szervezett koncertet a rapper, de még úgy is kevesen érdeklődtek, hogy Mohamed Fatima is fellépett volna vele.","shortLead":"Dublinba szervezett koncertet a rapper, de még úgy is kevesen érdeklődtek, hogy Mohamed Fatima is fellépett volna vele.","id":"20191108_27_jegyet_adtak_el_Ganxsta_Zolee_koncertjere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=414da2df-b4f8-4880-9b14-0e80eb8a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f967ed0a-1a11-4768-bdb2-66418bec3d80","keywords":null,"link":"/kultura/20191108_27_jegyet_adtak_el_Ganxsta_Zolee_koncertjere","timestamp":"2019. november. 08. 12:02","title":"27 jegyet adtak el Ganxsta Zolee koncertjére, így el is marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban nem lehet valaki kettős állampolgár. ","shortLead":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban...","id":"20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c6069-9829-469b-b01d-eef38571cd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","timestamp":"2019. november. 08. 19:42","title":"Kiderült, hogy Peter Handkénak jugoszláv útlevele is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","shortLead":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","id":"20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95acde0-6d4b-495b-9ca2-603988d7aeb6","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","timestamp":"2019. november. 09. 10:41","title":"Fellázadtak a rendőrök a bolíviai elnök ellen, aki már puccsról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]