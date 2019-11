Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. ","shortLead":"Két személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. ","id":"20191110_harmas_karambol_utlezaras_2es_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9ebecd-1470-42c6-8833-efba3d2f4be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_harmas_karambol_utlezaras_2es_ut","timestamp":"2019. november. 10. 18:24","title":"Hármas karambol miatt zárták le a 2-es utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7829222e-7f1e-4027-b89f-8aec83f57407","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kampányidőszakban a politikusok igyekeznek minél több utat, iskolát, játszóteret vagy adott esetben kórtermet átadni. Ilyenkor nem számít, hogy a félig elkészült játszótér esetleg életveszélyes, a döntéshozók nem riadnak vissza a legkínosabb helyzetektől sem. A Duma Aktuál összegyűjtötte a legröhejesebb átadásokat.","shortLead":"Kampányidőszakban a politikusok igyekeznek minél több utat, iskolát, játszóteret vagy adott esetben kórtermet átadni...","id":"20191111_A_legbizarrabb_atadok_Lajos_bacsi_meglepodott_amikor_kamerak_jelentek_meg_az_agyanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7829222e-7f1e-4027-b89f-8aec83f57407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8b0898-6bc9-4b72-bbee-1586f7f5005a","keywords":null,"link":"/360/20191111_A_legbizarrabb_atadok_Lajos_bacsi_meglepodott_amikor_kamerak_jelentek_meg_az_agyanal","timestamp":"2019. november. 11. 19:00","title":"Duma Aktuál: Új ollógyár is kelleni fog, annyi szalagátvágás volt a kampányban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban súlyos síbalesetet szenvedett autóversenyző menedzsere, Willi Weber felevenítette az első siker körülményeit, és arról is beszélt, hogy Schumi felesége, Corinna, nem engedi őt barátja közelébe.","shortLead":"25 évvel ezelőtt, 1994. november 13-án nyerte meg első Forma-1-es világbajnoki címét Michael Schumacher. A 2013-ban...","id":"20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ee1d01-9ab8-410b-98eb-b48ff35b007d","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Meg_latni_fogjuk_Michaelt__mondta_Schumacher_volt_menedzsere","timestamp":"2019. november. 10. 13:39","title":"Még látni fogjuk Michaelt – mondta Schumacher volt menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2027ca-bcc9-4655-be68-c4d64b36363b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színtelen koktélokkal támadják a nemi sztereotípiákat két londoni étteremben. A rózsaszín nőies, a kék férfias. Tényleg?","shortLead":"Színtelen koktélokkal támadják a nemi sztereotípiákat két londoni étteremben. A rózsaszín nőies, a kék férfias. Tényleg?","id":"20191112_koktel_nemi_sztereotipia_gender","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af2027ca-bcc9-4655-be68-c4d64b36363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ab0aa5-af95-4068-8f73-3edc3afb4961","keywords":null,"link":"/elet/20191112_koktel_nemi_sztereotipia_gender","timestamp":"2019. november. 12. 11:05","title":"Férfi létére inna Cosmopolitan koktélt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával borzolta fel a kedélyeket, noha skandalum tekintetében még bőven van mit ellesnie évszázaddal korábbi elődjétől, a jellemnevelés prófétájától, Tóth Tihamértól.","shortLead":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával...","id":"20191111_Pasztororak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8390ff-e002-4065-9130-172c701d9349","keywords":null,"link":"/360/20191111_Pasztororak","timestamp":"2019. november. 11. 15:20","title":"Egész népét tanította. Na de mire!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ebe693-144b-403e-add0-67373b1d2417","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy Greenaway-film inspirálta a The Trousers új klipjét. Premier a hvg.hu-n.","shortLead":"Egy Greenaway-film inspirálta a The Trousers új klipjét. Premier a hvg.hu-n.","id":"20191111_Szamokba_fojtva__The_Trousersklippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ebe693-144b-403e-add0-67373b1d2417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e6ced7-a472-4e07-8123-dddb3cde59f6","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Szamokba_fojtva__The_Trousersklippremier","timestamp":"2019. november. 11. 15:05","title":"Számokba fojtva – The Trousers-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol, a káosz viszont egyre nő.\r

\r

","shortLead":"Evo Morales vasárnap este mondott le, órákkal később már a rendőrök és katonák keresik állítólag. A rendőrség cáfol...","id":"20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea657f60-b473-417d-b651-cae22d3e1ee6","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_A_lemondott_boliviai_elnok_szerint_megtamadtak_a_hazat_es_le_akarjak_tartoztatni","timestamp":"2019. november. 11. 05:15","title":"A lemondott bolíviai elnök szerint megtámadták a házát és le akarják tartóztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"December 10-én lépnek hatályba a YouTube új felhasználási feltételei, az egyik új passzus rendesen megbolygathatja az állóvizet.","shortLead":"December 10-én lépnek hatályba a YouTube új felhasználási feltételei, az egyik új passzus rendesen megbolygathatja...","id":"20191111_youtube_felhasznaloi_feltetelek_google_fiok_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97958989-de86-4e1f-8201-c8dd291bd32a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_youtube_felhasznaloi_feltetelek_google_fiok_torlese","timestamp":"2019. november. 11. 14:23","title":"Sokaknál kiverte a biztosítékot a YouTube újítása, december 10-e után bárki fiókját könnyen törölhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]