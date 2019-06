Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatvédelmi chartát hirdetett az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","shortLead":"Állatvédelmi chartát hirdetett az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.","id":"20190623_Karacsony_Gergely_mehbarat_varossa_alakitana_Budapestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9da6b46-9268-463b-ab48-3a4412e7a8ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77cd258-fe7b-4a5f-a782-003524aedaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Karacsony_Gergely_mehbarat_varossa_alakitana_Budapestet","timestamp":"2019. június. 23. 11:42","title":"Karácsony Gergely méhbarát várossá alakítaná Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","shortLead":"Beparkolni általában nehezebb, mint kiparkolni, de egy méretes légijárművel ez utóbbi feladat sem túl egyszerű.","id":"20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e80e1f-b9a1-442e-9955-9aacaa8d37c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37f8daf-755c-4442-bbdd-719760588de3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_a_nap_videoja_kiparkolni_nem_mindig_egyszeru_foleg_egy_helikopterrel","timestamp":"2019. június. 23. 06:41","title":"A nap videója: kiparkolni sem mindig egyszerű, főleg egy helikopterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bf3f8a-d757-4e6a-b480-48f74b807f96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megtámadták Tbiliszi belvárosában az orosz állami televízió forgatócsoportját: az újságírót és az operatőrt leköpték majd bántalmazták, a komolyabb incidenst a közbeavatkozó grúz járókelők akadályozták meg. Az oroszellenes hangulat akkor éledt fel Grúziában, amikor a hét közepén egy orosz parlamenti képviselő a tbiliszi parlamentben oroszul szólalt fel, és beült a parlamenti elnök székébe. A két ország viszonya 2008-ban romlott meg, amikor a szakadár grúz területek orosz katonai segítséggel szakadtak Grúziától.","shortLead":"Megtámadták Tbiliszi belvárosában az orosz állami televízió forgatócsoportját: az újságírót és az operatőrt leköpték...","id":"20190623_Tbilisziben_lekoptek_az_orosz_teveseket_akik_fel_is_vettek_az_incidenst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56bf3f8a-d757-4e6a-b480-48f74b807f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c46983-9144-4aab-bd1b-146545be5227","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Tbilisziben_lekoptek_az_orosz_teveseket_akik_fel_is_vettek_az_incidenst","timestamp":"2019. június. 23. 12:17","title":"Tbilisziben leköpték az orosz tévéseket, akik fel is vették az incidenst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne önmagunkat. ","shortLead":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne...","id":"20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34232939-c5b1-441a-ab12-94ef1e7f55ba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","timestamp":"2019. június. 23. 20:15","title":"Így születik kisbabaként az önbizalmunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc79ddbb-00f5-460b-bb39-0624a73ff66a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány államilag támogatott ázsiai multikkal száll be az európai akkumulátorforradalomba. Magyar cégeknek szóló célzott források nincsenek, és nem is lesznek.","shortLead":"A kormány államilag támogatott ázsiai multikkal száll be az európai akkumulátorforradalomba. Magyar cégeknek szóló...","id":"201925__akkumulatorgyartas__elektromobilitas__azsiai_befektetesek__keleti_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc79ddbb-00f5-460b-bb39-0624a73ff66a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8722dc76-e8a8-4b29-abbd-93a6afe6681c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201925__akkumulatorgyartas__elektromobilitas__azsiai_befektetesek__keleti_toltes","timestamp":"2019. június. 23. 12:30","title":"A magyar gazdaság újabb szektora kerül külföldi befolyás alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451a8c2c-82f1-409d-8061-7d97956b16e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 15 ezer kell az érvényességhez.","shortLead":"Még 15 ezer kell az érvényességhez.","id":"20190623_35_ezren_szavaztak_eddig_az_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451a8c2c-82f1-409d-8061-7d97956b16e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4547ab8-d015-4f9e-b7fb-c3b70191cb3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_35_ezren_szavaztak_eddig_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 23. 22:53","title":"35 ezren szavaztak eddig az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik. Továbbra is elkeserítő teljesítményt mutatnak a szakiskolás (NER-szómágiával: szakközépiskolás) diákok is.\r

\r

","shortLead":"Rossz hír: semmit nem javul évek óta a magyar diákok szövegértési és matematikai készségszintje. Jó hír: nem is romlik...","id":"20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4d5351-52d3-40e5-9042-02f4d46f04e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3383a750-fef3-48f1-938d-0898ba93720d","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Elszomorito_adat_a_10_evfolyamos_gyerekek_otode_megreked_a_hatodikosok_szintjen","timestamp":"2019. június. 23. 09:29","title":"Elszomorító adat: a 10. évfolyamos gyerekek ötöde megreked a hatodikosok szintjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A palesztinok és arab országok elutasították az Egyesült Államok közel-keleti béketervének gazdasági részét, arra hivatkozva, hogy nem nyújt megoldást a palesztin-izraeli konfliktus legégetőbb kérdéseire.","shortLead":"A palesztinok és arab országok elutasították az Egyesült Államok közel-keleti béketervének gazdasági részét, arra...","id":"20190623_Elutasitjak_a_palesztinok_a_kozelkeleti_beketerv_gazdasagi_reszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e84228a-1c04-410d-87cb-d03783adc876","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Elutasitjak_a_palesztinok_a_kozelkeleti_beketerv_gazdasagi_reszet","timestamp":"2019. június. 23. 14:22","title":"Elutasítják a palesztinok a közel-keleti béketerv gazdasági részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]