Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi időszakban. ","shortLead":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi...","id":"20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a944c5b-80d9-4dc6-b4c3-b9b33ec39e51","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","timestamp":"2019. november. 12. 16:14","title":"Több mint kétszáz elefánttal végzett a hónapok óta tartó szárazság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4625b71b-42d9-482a-8791-0dc2b4d4c7b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csehek legnépszerűbb modellje alaposan megváltozott. Jönnek az elektromos meghajtású változatok és a digitális világ az utastérben.","shortLead":"A csehek legnépszerűbb modellje alaposan megváltozott. Jönnek az elektromos meghajtású változatok és a digitális világ...","id":"20191111_Megerkezett_az_uj_Skoda_Octavia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4625b71b-42d9-482a-8791-0dc2b4d4c7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55371f7-a05d-4c05-b75a-64d8a8ea7530","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Megerkezett_az_uj_Skoda_Octavia","timestamp":"2019. november. 11. 20:35","title":"Megérkezett az új Skoda Octavia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Próbáljon hinni a szemének!","shortLead":"Próbáljon hinni a szemének!","id":"20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1039634-8548-4ca8-a96f-39b05c2a8087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7c9679-0d88-4256-8f28-69977932ae36","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Igy_kell_Legopizzat_sutni_video","timestamp":"2019. november. 13. 10:17","title":"Így kell Lego-pizzát sütni (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint nincs akadálya az üres álláshelyek betöltésének, csak azt akarják, hogy ez kontrolláltan történjen. ","shortLead":" Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint nincs akadálya az üres álláshelyek betöltésének, csak azt akarják...","id":"20191112_AEEK_Nincs_letszamstop_a_korhazakban_fel_lehet_venni_embereket_ha_arra_szukseg_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67085ff-858f-4c43-bd67-20696fae1d79","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_AEEK_Nincs_letszamstop_a_korhazakban_fel_lehet_venni_embereket_ha_arra_szukseg_van","timestamp":"2019. november. 12. 12:24","title":"A fenntartó szerint nincs létszámstop, fel lehet venni embereket a kórházakba, „ha szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","shortLead":"A rossz hírt maga Deák Bill Gyula osztotta meg a rajongókkal.","id":"20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb750c0-3497-4ee4-ad37-2d72428bba39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860bada4-8bc1-4dad-a543-66c8acd021ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Keves_jegy_fogyott_igy_elmarad_a_Bill_es_Hobo_koncert_Pecsen","timestamp":"2019. november. 12. 13:53","title":"Kevés jegy fogyott, így elmarad a Bill és Hobo koncert Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","shortLead":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","id":"20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b19d80-0520-49b4-9900-5d14cf81b2e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","timestamp":"2019. november. 13. 14:53","title":"Ellenőrzik jövőre a csokos támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő évi csúcstelefonjaira készülve új kijelzőtechnológia-nevet védetett le a Samsung. Egyelőre nem tudni, mi állhat a SAMOLED név mögött, de mindenképpen megjelenítős fejlesztésekre számíthatunk.","shortLead":"Jövő évi csúcstelefonjaira készülve új kijelzőtechnológia-nevet védetett le a Samsung. Egyelőre nem tudni, mi állhat...","id":"20191112_samsung_samoled_kijelzo_vedjegy_szabadalom_uj_kepernyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc8ed148-a385-4357-a2bc-4cb976096ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577a3291-ad23-444d-9e0a-87063c2204a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_samsung_samoled_kijelzo_vedjegy_szabadalom_uj_kepernyo","timestamp":"2019. november. 12. 09:03","title":"Ismerkedjen meg egy új szóval: jönnek a SAMOLED kijelzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is néztünk néhányat a kínálatból, a kurátorok pedig elárulták nekünk, hogy szerintük van-e jövője a VR szimulátorokra készített dokumentumfilmeknek, lesz-e valaha VR-Oscar, miért nem remekelnek a műfajban a magyarok, és hogy vajon tömegesen menekülünk-e majd VR-szemüveg mögé a valóság elől.","shortLead":"Olyan még nem volt Magyarországon, mint ami most történik: először mutatnak be VR-filmeket egy fesztiválon. Meg is...","id":"20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71dd49f9-89c7-43ed-a8e6-0209361ac0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb04a5ab-26f0-41a5-9bcc-f929d1ab9458","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Tobb_orat_is_kepes_vagyok_virtualis_valosagban_tolteni","timestamp":"2019. november. 12. 17:30","title":"„Több órát is képes vagyok virtuális valóságban tölteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]