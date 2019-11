Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt hatása a délelőtti posztnak, a pénzt azonnal elutalták – írta a volt politikus.","shortLead":"Volt hatása a délelőtti posztnak, a pénzt azonnal elutalták – írta a volt politikus.","id":"20191111_juhasz_peter_pesti_sracok_vegrehajtas_birosag_serelemdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b06dbde4-b4b2-4703-9b17-8833209a4002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9861e7d4-e372-4804-8426-852b07f28699","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_juhasz_peter_pesti_sracok_vegrehajtas_birosag_serelemdij","timestamp":"2019. november. 11. 19:51","title":"A végrehajtás hírére kifizette Juhász Pétert a Pesti Srácok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a81dea2-3710-4a2a-92c0-25644ed609cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyomatékcsúcs 1 000 Nm felett alakul és a gyorsulásnak csak 340 km/h-nál szakad vége. ","shortLead":"A nyomatékcsúcs 1 000 Nm felett alakul és a gyorsulásnak csak 340 km/h-nál szakad vége. ","id":"20191113_830_loeros_lett_a_legujabb_aston_martin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a81dea2-3710-4a2a-92c0-25644ed609cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d13d8a-4384-4e7d-ac76-674adeee2081","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_830_loeros_lett_a_legujabb_aston_martin","timestamp":"2019. november. 13. 07:59","title":"830 lóerős lett a legújabb Aston Martin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5116569d-c7a4-413e-94ec-4fc064f9e337","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság a Sharant követően a cég első új MPV kategóriás termékének ígérkezik.","shortLead":"Az újdonság a Sharant követően a cég első új MPV kategóriás termékének ígérkezik.","id":"20191112_latvanyos_uj_7_uleses_volkswagen_erkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5116569d-c7a4-413e-94ec-4fc064f9e337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fefb3c-86c5-4020-8d9c-92f3710e4db4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_latvanyos_uj_7_uleses_volkswagen_erkezik","timestamp":"2019. november. 12. 06:41","title":"Látványos új 7 üléses Volkswagen érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d23893c-f236-4239-9521-2800f9cca026","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Outsiderek negyedik, záróepizódjában bepillantást nyerhetünk egy kiállításmegnyitó kulisszatitkaiba, majd a négy főszereplő évek után találkozik újra, természetesen Szentendrén. ","shortLead":"Az Outsiderek negyedik, záróepizódjában bepillantást nyerhetünk egy kiállításmegnyitó kulisszatitkaiba, majd a négy...","id":"20191112_Doku360_Outsiderek_negyedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d23893c-f236-4239-9521-2800f9cca026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65953646-1a38-4b4e-9948-25b085361b4b","keywords":null,"link":"/360/20191112_Doku360_Outsiderek_negyedik","timestamp":"2019. november. 12. 19:00","title":"Doku360: \"Nem gondoltuk, hogy szabadok vagyunk, de nem akartunk olyanok lenni, mint mások\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Evo Morales Mexikóban kapott menedéket. ","shortLead":"Evo Morales Mexikóban kapott menedéket. ","id":"20191112_Elmenekult_az_orszagbol_a_lemondott_boliviai_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b09f09-de1a-4e20-aef4-e269949a84b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Elmenekult_az_orszagbol_a_lemondott_boliviai_elnok","timestamp":"2019. november. 12. 05:45","title":"Elmenekült az országból a lemondott bolíviai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal nagyobb pártjai nem elég erősek ahhoz, hogy stabil kormányt alakítsanak, így a kormányzáshoz szükség lesz a nemzeti kisebbségek nem függetlenségpárti erőinek a támogatására is. A baloldali koalíció első megegyezése már megszületett, a szocialisták összefogtak a Podemos nevű párttal. Az alkukészséget növeli, hogy újabb választást egyetlen nagy párt sem akar, félő ugyanis, hogy tovább erősödik a radikális jobboldali Vox. ","shortLead":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal...","id":"20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cecdc4b-fd49-405f-a31a-b123ab717192","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","timestamp":"2019. november. 12. 15:00","title":"A baloldali alku ellenére is bizonytalan a spanyol kormány jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A termelői belépések száma kismértékű növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.","id":"20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a87636e3-1502-4d03-8324-ca6aecf40fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559d7c85-8038-4c0e-9c61-781fb968fd11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Jo_evet_zar_a_budapesti_Nagybani","timestamp":"2019. november. 13. 05:40","title":"Jó évet zár a budapesti Nagybani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ujját a krokodil szemébe nyomva menekült meg a hüllőtámadástól egy ausztrál férfi.","shortLead":"Ujját a krokodil szemébe nyomva menekült meg a hüllőtámadástól egy ausztrál férfi.","id":"20191111_Kinyomta_a_ratamado_krokodil_szemet_egy_ausztral_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d84cce5-ac8c-4db6-a3c6-7456dcb518ab","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kinyomta_a_ratamado_krokodil_szemet_egy_ausztral_ferfi","timestamp":"2019. november. 11. 16:41","title":"Kinyomta a rátámadó krokodil szemét egy ausztrál férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]