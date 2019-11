Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Tovább korlátozza az ellenzéki képviselők lehetőségeit a Fidesz: nem lesz szabad mozgás a frakciók között, de nem lesz szabad bejárás sem a közintézményekbe. A büntetések súlyosabbak és gyorsabbak lesznek, Kövér Lászlón múlik, hogy igazolt-e egy hiányzás. Több \"renitens\" képviselővel is beszélgettünk, mindenki úgy érezte, az ő akcióira válasz a javaslat.","shortLead":"Tovább korlátozza az ellenzéki képviselők lehetőségeit a Fidesz: nem lesz szabad mozgás a frakciók között, de nem lesz...","id":"20191114_hazszabaly_orszaggyules_kover_kitiltas_szigor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8958fd2d-6e98-4aba-94a3-3779d713d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8564f9-fd9a-4faf-9407-e6d6e8ce2b10","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_hazszabaly_orszaggyules_kover_kitiltas_szigor","timestamp":"2019. november. 14. 06:30","title":"A Fidesz megüzente: az ellenzéknek kuss a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat, a tüntetőknek viszont egyre könnyebb hatékonyan szervezni nagy tömegeket.","shortLead":"Az új technológiák miatt a mindenkori hatalom képviselői számára egyre nehezebb kontrollálni az utcára vonulókat...","id":"20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f51bc2e-412c-4ef5-83ff-de41e7b96ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586a9c10-cc6e-41d2-a33e-ae332b015df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_tuntetes_titkositas_alkalmazas_okostelefon_barcelona_hongkong","timestamp":"2019. november. 14. 16:33","title":"Letiltott technológiával mennek neki a hatalomnak a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira – fogalmaz Szijjártó Péter külügyminiszter a törvényjavaslatban.","shortLead":"Tekintettel a magyar és a türk népek szoros történelmi és kulturális kapcsolataira – fogalmaz Szijjártó Péter...","id":"20191113_Budapesten_nyit_irodat_a_Turk_Tanacs_es_egy_rakas_kedvezmenyt_kapnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c8470d-ac31-41b4-95cf-1d06670dd881","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Budapesten_nyit_irodat_a_Turk_Tanacs_es_egy_rakas_kedvezmenyt_kapnak","timestamp":"2019. november. 13. 15:25","title":"Budapesten nyit irodát a Türk Tanács, és egy rakás kedvezményt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre. Számukra marad a félelem a kiszolgáltatottságtól, az anyagi bizonytalanságtól. Mi most olyan friss nyugdíjasokkal beszélgettünk, akik még jócskán aktív munkavállalóként elkezdtek félretenni a nyugdíjas éveikre. ","shortLead":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre...","id":"generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ea0dbc-62b8-4d14-a715-b84ad73d9c48","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","timestamp":"2019. november. 14. 07:30","title":"Minél előbb, annál több – hogy a nyugdíjas évek az álmok megvalósításáról szóljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","shortLead":"Hétszer annyi a műanyagdarabka, mint a hal Hawaii partjainál – derült ki egy frissen elvégzett kutatásból.","id":"20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e426f2-f9ef-44f4-9d1a-92536d8882a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a441d3-a9ab-40d5-95a2-2e69ac2559fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_hawaii_muanyagszennyezes_tengeri_halak","timestamp":"2019. november. 13. 18:03","title":"Elszörnyedtek a kutatók, amikor meglátták, mennyi műanyag van Hawaii partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De egyelőre halasztják a bevezetését. A pénzügyminiszter azt is elmondta, miért.","shortLead":"De egyelőre halasztják a bevezetését. A pénzügyminiszter azt is elmondta, miért.","id":"20191113_varga_mihaly_nyugdijkotveny_magyar_allampapir_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9866d83-d4d9-4064-a21f-4cb9d9c06b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb5c02a-341c-49c7-ab60-29ad874f6d0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_varga_mihaly_nyugdijkotveny_magyar_allampapir_plusz","timestamp":"2019. november. 13. 12:41","title":"Varga szerint a kormány nem tett le a nyugdíjkötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl.","shortLead":"Harminc százalékkal. Az alpolgármester is kevesebbet kap ezentúl.","id":"20191114_dombovar_tiszteletdij_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3d0816-3024-4b6e-8975-6809e871fb86","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_dombovar_tiszteletdij_kepviselo","timestamp":"2019. november. 14. 06:03","title":"Dombóváron csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6fa848-1cdd-40ef-bb34-6cb8be8924ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar biztosjelölt válaszai nem győzték meg a baloldali és a liberális frakciókat, pótkérdések jönnek. ","shortLead":"A magyar biztosjelölt válaszai nem győzték meg a baloldali és a liberális frakciókat, pótkérdések jönnek. ","id":"20191114_meghallgatas_Varhelyi_Oliver_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d6fa848-1cdd-40ef-bb34-6cb8be8924ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4953759a-4a71-4770-9331-2f0656fb47d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_meghallgatas_Varhelyi_Oliver_szavazas","timestamp":"2019. november. 14. 14:59","title":"Nem ment át meghallgatásán Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]