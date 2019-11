Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rapper, színész és önjelölt \"legszexibb férfi\".","shortLead":"Rapper, színész és önjelölt \"legszexibb férfi\".","id":"20191119_Snoop_Dogg_2019_legszexibb_ferfija","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf592c0-e2fd-4a80-9ba4-5104ba4bc05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48adab27-a7bf-4162-ab21-6fb52eb60ca6","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Snoop_Dogg_2019_legszexibb_ferfija","timestamp":"2019. november. 19. 10:26","title":"Snoop Dogg úgy döntött, hogy ő 2019 legszexibb férfija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740cd0fd-cd38-4d10-8cd0-35448b7abf95","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Falak dőltek le szeptemberben a bankrendszerben – a PSD2 uniós direktíva révén kinyílik a kapu a versenyre a hagyományos bankok mellett a fintech cégek számára is, így a bankszámlákra épülve új szolgáltatások jelenhetnek meg.","shortLead":"Falak dőltek le szeptemberben a bankrendszerben – a PSD2 uniós direktíva révén kinyílik a kapu a versenyre...","id":"20191115_Szabaditsuk_fel_Giziket_mint_Izaurat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740cd0fd-cd38-4d10-8cd0-35448b7abf95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242831c-fa06-4409-9e3b-747188f712ea","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191115_Szabaditsuk_fel_Giziket_mint_Izaurat","timestamp":"2019. november. 18. 07:30","title":"„Szabadítsuk fel Gizikét, mint Izaurát!” – Avagy hogyan adják vissza a robotok a könyvelőknek a kihívásokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben ketten megsérültek, a forgalmat leterelik az autóútról.","shortLead":"A balesetben ketten megsérültek, a forgalmat leterelik az autóútról.","id":"20191118_Tomegbaleset_tortent_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef9523-4b3e-4a93-adda-244bfdc68056","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Tomegbaleset_tortent_az_M0ason","timestamp":"2019. november. 18. 10:38","title":"Tömegbaleset történt az M0-áson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig sikerül biztosítani, ezért a nőket sokkal inkább fenyegeti a vashiány. Közülük is különösen veszélyeztetett a következő öt csoport: a menstruáció megjelenése, azaz a menarche idején a fejlődésben lévő lányok, a várandós és szoptatós kismamák, a diétázók és a változókorú nők. Nekik fokozottan oda kell figyelniük a vasbevitelre, hogy elkerüljék a vashiány, vagy súlyosabb esetben a vashiányos vérszegénység kellemetlen tüneteit.","shortLead":"Míg a férfiak ajánlott vasbevitele naponta 12 milligramm, addig a nőké 15, amit a szokásos táplálékkal nem mindig...","id":"maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=237a6e13-7ef8-473f-9148-17fc2a0cb790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75854ff3-24bc-404d-8b3e-3c15c6580f4a","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191119_vashiany_nok_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 19. 07:30","title":"Vashiány? Íme az öt leginkább veszélyeztetett csoport!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot az utolsó Európa-bajnoki selejtezőmeccsen. Ő legalábbis mindenképpen el akarja kerülni, hogy a szlovákok lehetőséget kapjanak a kijutásra.","shortLead":"A magyar válogatott szövetségi kapitánya szerint Magyarország és Wales válogatottja kenyértörésre viszi majd dolgot...","id":"20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d76e241-5684-4530-baa8-8fa53daac248","keywords":null,"link":"/sport/20191118_marco_rossi_nagy_adam_walesi_magyar_valogatott_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. november. 18. 20:29","title":"Rossi: Ha a walesiek sárkányok lesznek, nekünk oroszlánokká kell válnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint a férfi már korábban is bántalmazta az egyik barátnőjét.","id":"20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8640964-ec4e-4b33-8b77-1a3f731eaf87","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Alneven_probal_ismerkedni_a_miskolci_edesanyat_osszevero_exkatona","timestamp":"2019. november. 19. 08:53","title":"Álnéven próbál ismerkedni a miskolci édesanyát összeverő exkatona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","shortLead":"Ha jönnek az élőhalottak, ideje lesz kerítés helyett falat építeni a határra. ","id":"20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c315274-bc5d-486e-a9cb-2a09fe84a3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c374bcb5-ca95-4ffc-869c-0e8ee091368a","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Gyurcsany_Ferenc_zombisereg_Ripost","timestamp":"2019. november. 18. 09:40","title":"Gyurcsány Ferenc zombiseregével riogat a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyelekkel együtt a magyar kormány sem értett egyet a finn uniós elnökség konklúzióival, Varga Judit már reggel kritizálta a jogállamisági mechanizmust. ","shortLead":"A lengyelekkel együtt a magyar kormány sem értett egyet a finn uniós elnökség konklúzióival, Varga Judit már reggel...","id":"20191119_Magyarorszag_megakadalyozott_egy_kozos_unios_jogallamisagi_nyilatkozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a81e747-bdd6-49e8-a875-6ade443b3ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff42e77-c230-4e75-9b83-42e681b6eea7","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Magyarorszag_megakadalyozott_egy_kozos_unios_jogallamisagi_nyilatkozatot","timestamp":"2019. november. 19. 17:50","title":"Magyarország megakadályozott egy közös uniós jogállamisági nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]