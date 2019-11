Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel nem volt teljesen beszámítható, nyolc év helyett hat év börtönt kapott. ","shortLead":"Mivel nem volt teljesen beszámítható, nyolc év helyett hat év börtönt kapott. ","id":"20191118_szexualis_tamado_Zuglo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd05d5a-2c03-4204-ba52-190eadd9b687","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_szexualis_tamado_Zuglo","timestamp":"2019. november. 18. 09:16","title":"Enyhítették a férfi büntetését, aki éjszaka, meztelenül támadt nőkre Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csak 2020 végén kerülhet a mozikba a legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok német Michael Schumacher életét és pályafutását feldolgozó film - írja a Bild német napilap.","shortLead":"Csak 2020 végén kerülhet a mozikba a legendás hétszeres Forma-1-es világbajnok német Michael Schumacher életét és...","id":"20191117_Kesik_a_Michael_Schumacher_eleterol_szolo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650593e0-c818-4d5e-8a36-99d28e3c9133","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_Kesik_a_Michael_Schumacher_eleterol_szolo_film","timestamp":"2019. november. 17. 15:40","title":"Késik a Michael Schumacher életéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","shortLead":"A japán gyártó sokáig csak a hibridekre esküdött, de végül beállt a sorba, és elkészítette az elektromos C-HR-t.","id":"20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e15b8775-3145-4c9b-b6c9-55639a8fec86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8b13b7-c372-4e3b-b011-9d1c933d2752","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_tisztan_villanyautokent_tamad_a_toyota_nepszeru_hibridje","timestamp":"2019. november. 19. 11:21","title":"Tisztán villanyautóként támad a Toyota népszerű hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72da79b-498a-4344-ade5-a5ac73aa2db3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autó ütközött kamionnal Agárd térségében.","shortLead":"Autó ütközött kamionnal Agárd térségében.","id":"20191119_Halalos_baleset_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72da79b-498a-4344-ade5-a5ac73aa2db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100444ff-5a2b-4d0b-bab2-46a4b4c32fb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Halalos_baleset_az_M7esen","timestamp":"2019. november. 19. 09:11","title":"Halálos baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt alvállalkozóként Mészáros János.","shortLead":"Egy hulladéklerakó kármentesítésének munkálatait nyerte el a Mészáros és Mészáros Kft., a projektbe rögtön be is szállt...","id":"20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfda79d5-ab2b-4bc7-adca-8dfe65288dc9","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_Ha_egy_Meszaros_nyer_akkor_nyer_a_masik_is","timestamp":"2019. november. 19. 14:53","title":"Mészáros Lőrinc a testvérét is bevonta egy 9 milliárdos munkába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314fc980-aee9-4c9d-bfa9-09b66d579669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elfogta az enyingi férfit és három társát.","shortLead":"A rendőrség elfogta az enyingi férfit és három társát.","id":"20191118_Egy_enyingi_ferfira_csaptak_le_a_rendorok_aki_elszedte_egy_prostitualt_penzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=314fc980-aee9-4c9d-bfa9-09b66d579669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77584b42-5b58-4536-815c-40f90f9ac974","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Egy_enyingi_ferfira_csaptak_le_a_rendorok_aki_elszedte_egy_prostitualt_penzet","timestamp":"2019. november. 18. 06:51","title":"Egy enyingi férfira csaptak le a rendőrök, aki prosítúcióra vehetett rá egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság kimondta Tarsoly Csaba vezetői felelősségét, és vagyoni biztosíték megfizetésére kötelezte. A döntés első fokon született, nem jogerős.","shortLead":"A bíróság kimondta Tarsoly Csaba vezetői felelősségét, és vagyoni biztosíték megfizetésére kötelezte. A döntés első...","id":"20191119_tarsoly_csaba_itelet_birosag_quaestor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32f19a4-6c0e-47e1-b493-2f0617671d63","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_tarsoly_csaba_itelet_birosag_quaestor","timestamp":"2019. november. 19. 12:04","title":"11,2 milliárdot kell fizetnie a Quaestor-vezérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","shortLead":"A színház „a vizsgálóbizottság felállításával és a fenti lépések megtételével az ügyet lezártnak tekinti” – írták.","id":"20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ad341e-be73-4c1f-9abb-a4c5e6a55474","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Zaklatas_tortenhetett_a_Katona_Jozsef_Szinhazban_pszichologus_segit_a_tarsulatnak","timestamp":"2019. november. 19. 10:09","title":"Kitiltották a Katona József Színház egyik munkatársát, mert „több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]