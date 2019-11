Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy jótékonysági szervezet akart segíteni a HIV-vel sújtott országnak, ám a minőségellenőrzés közbeszólt. ","shortLead":"Egy jótékonysági szervezet akart segíteni a HIV-vel sújtott országnak, ám a minőségellenőrzés közbeszólt. ","id":"20191119_Egymillio_Ugandanak_szant_ovszert_kellett_visszahivni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa24eafb-f8e3-4a34-8c52-7fbf3cdcd661","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Egymillio_Ugandanak_szant_ovszert_kellett_visszahivni","timestamp":"2019. november. 19. 17:27","title":"Egymillió Ugandának szánt óvszert kellett visszahívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be matematikát tanítani. A kényszerű szerepcserék szakmai háttere a háború utáni orosztanárok rapid önátképzésére emlékeztet. Az ilyen kényszermegoldásokat azonban hivatalosan regisztrálni sem lehet, így akkor is kreativitásra van szükség, ha az iskolák kifizetnék a helyettesítést.","shortLead":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be...","id":"20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b39c7-2377-4bde-aebe-12264ef91555","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","timestamp":"2019. november. 20. 11:00","title":"\"Este készülnek a másnapi órákra\" – kreatív megoldásokat szül a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagáltak a napok óta terjedő pletykára. ","shortLead":"Reagáltak a napok óta terjedő pletykára. ","id":"20191120_kormany_fidesz_valasztasi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d746d7-e5f4-485a-a3f3-2fa26c71591f","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_fidesz_valasztasi_torveny","timestamp":"2019. november. 20. 14:56","title":"A kormány állítja: nem fog változtatni a választási törvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták csapnak össze a friss munkaerőpiaci igények által megkívánt rugalmassággal, tudatossággal és kommunikációs képességekkel. Közép- vagy felsővezetőként még nehezebbek a kihívások.","shortLead":"Bonyolult a nők mai, magyarországi munkaerőpiaci helyzete – beidegződött, évtizedes társadalmi hagyományok és minták...","id":"20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f3508e-ec26-4e42-8955-8b8fb16ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e7c343-eaa7-4465-92a8-0bfe1c959e83","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191119_Hogyan_segithetik_egymast_a_nok_Multbeli_mintak_a_jovo_munkahelyein","timestamp":"2019. november. 20. 09:30","title":"Hogyan segíthetik egymást a nők? Múltbéli minták a jövő munkahelyein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég ajánlata bizonyult a legjobb ár-érték arányúnak a kiírt közbeszerzésen. A bővítési projekt összértéke 15, 7 milliárd forint.","shortLead":"A felcsúti üzletember cége, a Mészáros és Mészáros Kft. bővítheti a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolóját, miután a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4eee8d2-905e-4d40-9e9f-cb5ecb565b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_meszaros_lorinc_paks_atomeromu_kiegett_futoelemek_kozbeszerzes","timestamp":"2019. november. 20. 11:31","title":"Mészáros újabb közbeszerzést nyert egy 15 milliárdos paksi projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott szövetségi kapitány szerint képességbéli hiányok vannak Magyarországon.","shortLead":"A válogatott szövetségi kapitány szerint képességbéli hiányok vannak Magyarországon.","id":"20191120_Rossi_Ha_akarjak_akkor_elmegyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31efa704-d2d8-41a5-abe7-bc1ec32c5cbf","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Rossi_Ha_akarjak_akkor_elmegyek","timestamp":"2019. november. 20. 06:21","title":"Rossi: \"Ha akarják, akkor elmegyek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fuvarozók szerint érthetetlen, hogy Magyarországon biztosítási adóval terhelik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást is. A Pénzügyminisztériumtól kérnek segítséget.","shortLead":"A fuvarozók szerint érthetetlen, hogy Magyarországon biztosítási adóval terhelik a kötelező...","id":"20191120_kgfb_biztositasi_ado_fuvarozo_cegek_magyar_kozuti_fuvarozok_egyesulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ca5b6a-807b-4fc5-9da3-5a78b4d1c3f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_kgfb_biztositasi_ado_fuvarozo_cegek_magyar_kozuti_fuvarozok_egyesulete","timestamp":"2019. november. 20. 16:17","title":"Ha ez átmegy, jóval olcsóbb lehet a kgfb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért. A fővárosi színház tegnapi közleménye ennek ellentmond, ők ugyanis több sértettről írtak. A Színház és Filmművészeti Egyetem közleménye szerint náluk az intézményben tanító Gothár maga kezdeményezett etikai vizsgálatot. ","shortLead":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért...","id":"20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7f3f7-4e56-4405-a313-9b9bf67aa202","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","timestamp":"2019. november. 20. 15:01","title":"Gothár Péter bevallotta, \"elfogadhatatlan módon\" közeledett egy kolléganőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]