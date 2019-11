Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","shortLead":"Legalábbis a formáját. Ugyanakkor azt is állítják, jobban is lehet látni a jelzéseket.","id":"20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15917526-4d91-4971-ac49-3566a05df8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce01874-8c72-404a-9dae-046b4a5b6aef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_Az_oroszok_forradalmasitjak_a_kozlekedesi_lampat","timestamp":"2019. november. 19. 17:16","title":"Az oroszok forradalmasítják a közlekedési lámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","shortLead":"Négy gyanúsított letartóztatását javasolták a rendőrök. ","id":"20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433a3615-0489-45a3-8734-c7f44f98f842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0332a55-2204-4ba8-8ec6-8e4b94ab8bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_droglabor_rendorseg_csongrad_megye","timestamp":"2019. november. 21. 11:08","title":"Droglabort számoltak fel Csongrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja miatt indított nyomozást.","shortLead":"Eva-Marie Persson ügyész arról számolt be kedden, hogy leállítják a Julian Assange ellen 2010-ben, nemi erőszak gyanúja...","id":"20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2683b39-083e-42d5-b1e7-3b1cba2ef5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d39120d7-4fc0-487e-b730-7fcf1e022479","keywords":null,"link":"/vilag/20191119_Leallitottak_a_Julian_Assange_elleni_nyomozast_Svedorszagban","timestamp":"2019. november. 19. 15:44","title":"Leállították a Julian Assange elleni nyomozást Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","shortLead":"P. Józsefet azzal gyanúsítják, hogy kompromittáló felvételekkel zsarolta Borkai Zsoltot.","id":"20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4299b55d-07e3-4a98-841f-daa7c127cede","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_A_Borkai_szexvideok_miatt_nyomoznak_egy_volt_valogatott_focista_ellen","timestamp":"2019. november. 19. 19:30","title":"A Borkai-szexvideók miatt nyomoznak egy volt válogatott focista ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt egy mentőhelikopter. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gothár Péter bevallotta a zaklatást, a Bizottság kiigazításokat vár a kormánytól, az Üllői út közepén landolt...","id":"20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76501235-3b7c-4b6e-a096-0c9283998f79","keywords":null,"link":"/360/20191120_Radar360_bocsanatkeresre_koteleztek_a_kormanyt_Orban_helyere_ult_egy_jobbikos","timestamp":"2019. november. 20. 17:30","title":"Radar360: bocsánatkérésre kötelezték a kormányt, Orbán helyére ült egy jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest a színházban lefolytatott vizsgálatról. Gy. Németh Erzsébetet kérdeztük erről.","shortLead":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest...","id":"20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5a2000-1ef3-4977-a8ee-2eea1208a952","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","timestamp":"2019. november. 20. 19:05","title":"Gy. Németh Erzsébet: A Katona nem tett feljelentést Gothár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","shortLead":"A rendező azt írja, minden tisztelete azoké a bátor kolléganőké, akik „végre belátták, hogy ez nem mehet tovább”.","id":"20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829a7f86-4217-4aad-b131-8e236120dc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd85dbe9-a87d-4692-a669-7d9daa4a66a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_schilling_arpad_gothar_peter_katona_jozsef_szinhaz_zaklatas","timestamp":"2019. november. 20. 15:48","title":"Schilling Árpád: Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4789b5-c34f-4875-b31b-a6010e1ecbb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem látták, amióta szerda délután távozott egy V. kerületi fodrászatból. \r

","shortLead":"Nem látták, amióta szerda délután távozott egy V. kerületi fodrászatból. \r

","id":"20191121_eltunes_svajci_no_budapest_v_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4789b5-c34f-4875-b31b-a6010e1ecbb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29800a8-ee71-4348-b374-b00c79543b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_eltunes_svajci_no_budapest_v_kerulet","timestamp":"2019. november. 21. 05:21","title":"Eltűnt egy idős svájci nő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]