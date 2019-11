Kevéssé ismert, hogy a Facebook bárki számára elérhetővé teszi a saját Facebook-fiókjával kapcsolatos adatokat, így hozzáférhetünk például feltöltött fotóinkhoz, üzenetváltásainkhoz, sőt facebookos ismerőseink listájához is.

Az adatok eléréséhez lépjünk be Facebook-fiókunkba, majd kattintsunk jobbra fent a lefelé mutató nyílra. Itt keressük meg a Beállításokat, majd balra az Általános mező alatt a Facebook-adataid lehetőséget. Ezután a Saját információ letöltése opciót kell választanunk, a Facebook ugyanis lehetővé teszi, hogy bármikor letöltsünk másolatot az adatainkról. Lehetőség van a mindenre kiterjedő, teljes másolat letöltésére, de akár ki is választhatunk egy vagy több adattípust, sőt egy bizonyos időszakot is megadhatunk.

© hvg.hu

Az adatokat ezután elérhetjük a könnyen kezelhető HTML formátumban, de választhatjuk a JSON formátumban történő letöltést is, ezt a formátumot jobban tudják importálni a különféle szolgáltatások. A Fájl létrehozása gombra kattintva kezdeményezhetjük a letöltést, ami egy kis ideig el fog tartani. De nyugodtan otthagyhatjuk a gépet, a Facebook ugyanis az értesítések között jelezni fogja, ha elkészült a másolat, ami összecsomagolt (zip) állományban letölthető.

A letöltéshez meg kell adnunk Facebook-jelszavunkat, majd kiválaszthatjuk, hova mentjük el a fájlt. A zip fájl kicsomagolása után számos almappát kapunk, ezek a facebookos aktivitásainkkal vannak összefüggésben. Amennyiben ismerőseinkre vagyunk kíváncsiak, keressük meg a Friends elnevezésű mappát, ugyanis ebben lesz a vonatkozó html mappa (amennyiben korábban ezt a fájlformátumot választottuk. Láthatóvá válik valamennyi ismerősünk neve, és az, hogy mikor keveredtünk barátságba velük (a Facebookon). Ugyancsak ebben az almappában találhatók ismerősnek jelölési kérelmeink, illetve az elutasítottak is.

Hasonlóképpen kaphatunk meg még számos adatot Facebook-életünkről, például a lájkolt oldalakat, bejegyzéseket, kommenteket, a leállított követésű oldalakat, üzenetváltásainkat, a feltöltött képeket stb.

