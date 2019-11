Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","shortLead":"A második helyezett csapat alaposan le van maradva mögöttük, csak a harmadát ítélték meg neki.","id":"20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f95f444-9a02-4c36-9767-014b398200da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe663bf-4681-46b6-918f-5c1030c4ac19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_Egymilliard_forint_TAOpenzt_mar_jova_is_hagyott_az_MLSZ_a_Felcsutnak","timestamp":"2019. november. 25. 11:59","title":"Egymilliárd forint TAO-pénzt már jóvá is hagyott az MLSZ a Felcsútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","shortLead":"A HP igazgatótanácsa másodjára is kikosarazta a közel három hete vevőként bejelentkező, nála jóval kisebb Xerox céget.","id":"20191125_xerox_hp_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c0944b-2b00-4adf-89a8-c740a6a27591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4cbf74-27a2-4a2c-937f-ad406ecdb83c","keywords":null,"link":"/kkv/20191125_xerox_hp_felvasarlas","timestamp":"2019. november. 25. 16:32","title":"A kis hal megenné a nagy halat: 10 ezer milliárd forintos üzletet ütnének nyélbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","shortLead":"Ennek ellenére nem feltétlen szimpatikus dolog az utcai drift.","id":"20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3cd5a1-5601-4810-af77-92002b38d884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01e127b-484c-47c2-bd08-5c6e6cecb660","keywords":null,"link":"/cegauto/20191123_Igy_jar_Ken_Block_lelki_rokona_a_boltba","timestamp":"2019. november. 25. 04:31","title":"Így jár Ken Block lelki rokona a boltba? - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521da252-0df6-4ad3-8941-225501eab2c2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szökését tervezi rabszolgasorban tartott Maris az Egy nő fogságban című dokumentumfilm harmadik részében. 