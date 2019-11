Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","shortLead":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","id":"20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9bccdd-ffb3-4cbe-8443-1d7ec1e6a91d","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","timestamp":"2019. november. 24. 08:26","title":"Most állítólagos Lidl-kuponnal próbálják átverni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Nem fogja megbüntetni Budapestet, a fővárosi vezetést és annak lakóit a kormány – véli Dorosz Dávid. A főpolgármester-helyettessel új könyvéről és aktuálpolitikai kérdésekről is beszélgettünk a hvg.hu podcastjában.","shortLead":"Nem fogja megbüntetni Budapestet, a fővárosi vezetést és annak lakóit a kormány – véli Dorosz Dávid...","id":"20191123_Dorosz_David_fopolgarmesterhelyettes_a_Fulkeben_Orban_ert_a_matematikahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6773f2-f001-41bd-8450-1574513936ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Dorosz_David_fopolgarmesterhelyettes_a_Fulkeben_Orban_ert_a_matematikahoz","timestamp":"2019. november. 23. 16:00","title":"Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes a Fülkében: Orbán ért a matematikához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cc62e9-2839-4cc8-a293-ffd55244ca15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Matthew Perks sokszor épít érdekes dolgokat. Ezúttal a laptopját fejlesztette fel, miután a vele való munkát időnként nagyon kényelmetlennek találta.","shortLead":"Matthew Perks sokszor épít érdekes dolgokat. Ezúttal a laptopját fejlesztette fel, miután a vele való munkát időnként...","id":"20191125_matthew_perks_youtuber_ezermester_laptop_ket_kepernyovel_intel_honeycomb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5cc62e9-2839-4cc8-a293-ffd55244ca15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191c438d-f3d1-44b4-85df-73ba8abb64f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191125_matthew_perks_youtuber_ezermester_laptop_ket_kepernyovel_intel_honeycomb","timestamp":"2019. november. 25. 13:03","title":"Ez az ezermester youtuber csinált egy második képernyőt a laptopjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez a weben.","shortLead":"Daniel Russell, a Google kutatója szerint érdemes néhány tanácsot megfogadni, mielőtt legközelebb keresést végez...","id":"20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1481324f-7303-4b59-8b3d-2f6ae1433799","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_kereso_hogyan_kell_keresni_az_interneten_tanacsok_tippek","timestamp":"2019. november. 24. 08:03","title":"6 tipp: így mindig megtalálja majd a Google-ben, amit keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már csak a pecsét hiányzik a hatalmas luxus-kiskereskedelmi üzletről.\r

","shortLead":"Már csak a pecsét hiányzik a hatalmas luxus-kiskereskedelmi üzletről.\r

","id":"20191124_A_Louis_Vuitton_5_ezer_milliard_forintert_viheti_a_legendas_amerikai_ekszerkereskedot_a_Tiffanyst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08328b44-3f8e-4d03-9b7a-e5481c482d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3c71dd-fc9f-4e9b-8dcf-9db12e6e2924","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_A_Louis_Vuitton_5_ezer_milliard_forintert_viheti_a_legendas_amerikai_ekszerkereskedot_a_Tiffanyst","timestamp":"2019. november. 24. 16:40","title":"A Louis Vuitton 5 ezer milliárd forintért viheti a legendás amerikai ékszerkereskedőt, a Tiffany’st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","shortLead":"Az utolsó csapat is távozott a műsorból, és már egyetlen nő maradt csak a versenyzők között. ","id":"20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b697ba17-6725-4ce2-9398-93eee0a5e653","keywords":null,"link":"/kultura/20191124_Egyetlen_no_maradt_az_XFaktorban","timestamp":"2019. november. 24. 10:09","title":"Egyetlen nő maradt az X-Faktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jégvarázs második része 124 milliós (37,6 milliárd forintos) jegyárbevétellel nyerte az észak-amerikai mozis hétvégét.\r

\r

","shortLead":"A Jégvarázs második része 124 milliós (37,6 milliárd forintos) jegyárbevétellel nyerte az észak-amerikai mozis...","id":"20191125_Minden_mas_filmet_durvan_lenyomott_a_Jegvarazs_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46970caa-19f7-4da0-b985-4e2d42f0b646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0240f7d-34a4-4ece-981c-1505d2485ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Minden_mas_filmet_durvan_lenyomott_a_Jegvarazs_2","timestamp":"2019. november. 25. 09:15","title":"Minden más filmet durván lenyomott a Jégvarázs 2.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","shortLead":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","id":"20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d85df71-147c-4a8f-bfb0-ffb480e2ce60","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","timestamp":"2019. november. 24. 14:08","title":"Felborult egy hajó csaknem 15 ezer élő juhhal a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]