Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a086e4ed-a8fc-43ae-bf1e-1c4132fb01ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei kitalálta, az Apple csavart rajta egyet, a Samsung pedig a Galaxy S11-nél egyszerűen másolhatja a divatos, szigetes kameraelrendezést.","shortLead":"A Huawei kitalálta, az Apple csavart rajta egyet, a Samsung pedig a Galaxy S11-nél egyszerűen másolhatja a divatos...","id":"20191123_samsung_galaxy_s11_kamera_108_megapixel_apple_iphone_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a086e4ed-a8fc-43ae-bf1e-1c4132fb01ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859a8b30-47ef-4d25-a044-3f0ccdf7ef7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_samsung_galaxy_s11_kamera_108_megapixel_apple_iphone_11","timestamp":"2019. november. 23. 17:14","title":"Állítólag ilyen kamerarendszer kerül a Galaxy S11 hátuljára – valahonnan nagyon ismerős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c6fd661-00b4-4427-91e7-f33129bb197f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc már biztosan nyer azon, hogy rövid időre a Mátrai Erőmű tulajdonosa lett; egy ország van, amely többet költ a foci-Eb-re, mint mi, és már biztosan nem jut ki; zöld utat kapott a magyar uniós biztosjelölt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Mészáros Lőrinc már biztosan nyer azon, hogy rövid időre a Mátrai Erőmű tulajdonosa lett; egy ország van, amely többet...","id":"20191124_Es_akkor_matrai_eromu_foci_varhelyi_lakhatas_falvak_szeged","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c6fd661-00b4-4427-91e7-f33129bb197f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87dd639d-2b1c-4c49-ac3f-f80a063f1c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Es_akkor_matrai_eromu_foci_varhelyi_lakhatas_falvak_szeged","timestamp":"2019. november. 24. 07:00","title":"És akkor kiderült, ki bukik a legnagyobbat a foci Eb-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az anya zsírban gazdag étrendje károsíthatja a magzat agyát és életen át tartó zavarokat okozhat – állapította meg a Bécsi Orvosi Egyetem agykutató központjának kutatócsoportja sejtmodellekkel és egerekkel végzett kutatások alapján.","shortLead":"Az anya zsírban gazdag étrendje károsíthatja a magzat agyát és életen át tartó zavarokat okozhat – állapította meg...","id":"20191124_anya_taplalkozasanak_hatasa_a_magzatra_zsiros_etelek_endokannabinoid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9072950c-f4da-4461-b654-c7b6544b230f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_anya_taplalkozasanak_hatasa_a_magzatra_zsiros_etelek_endokannabinoid","timestamp":"2019. november. 24. 19:03","title":"Egész életükben rosszul járhatnak az emberek, akik édesanyja várandósan zsíros ételeket evett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hárman meghaltak, heten megsebesültek egy rendőrőrsön egy drogtermelésről ismert megyében.\r

\r

","shortLead":"Hárman meghaltak, heten megsebesültek egy rendőrőrsön egy drogtermelésről ismert megyében.\r

\r

","id":"20191123_Gazpalackos_tamadasban_oltek_meg_rendoroket_Kolumbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3347049-6931-4eff-9481-bf8fac811c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac3746b-f859-4098-bfff-77d14f12d5dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Gazpalackos_tamadasban_oltek_meg_rendoroket_Kolumbiaban","timestamp":"2019. november. 23. 10:08","title":"Gázpalackos támadásban öltek meg rendőröket Kolumbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter sajnálná, ha nem épülne meg az új atlétikai stadion Budapesten, mert beruházás.

","shortLead":"A pénzügyminiszter sajnálná, ha nem épülne meg az új atlétikai stadion Budapesten, mert beruházás.

","id":"20191124_Varga_Mihaly_kicsapta_az_asztalra_az_adu_aszt_az_uj_atletikai_stadion_vedelmeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b356daa7-74c8-4b89-8be5-b25e8e01dd6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ac614f-9cf2-4252-90fa-e1046ed658a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Varga_Mihaly_kicsapta_az_asztalra_az_adu_aszt_az_uj_atletikai_stadion_vedelmeben","timestamp":"2019. november. 24. 15:21","title":"Varga Mihály kicsapta az asztalra az adu ászt az új atlétikai stadion védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","shortLead":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","id":"20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d85df71-147c-4a8f-bfb0-ffb480e2ce60","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","timestamp":"2019. november. 24. 14:08","title":"Felborult egy hajó csaknem 15 ezer élő juhhal a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel vizsgálja a tudomány is.","shortLead":"A sok adó miatt egyre drágábbak a legális kannabisztermékek, virágzik a feketepiac. A növényt mostanság előszeretettel...","id":"20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad3b59e-1610-4304-a560-488d3788f143","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Sokalljak_az_adokat_a_kaliforniai_kannabiszbiznisz_szereploi","timestamp":"2019. november. 24. 17:52","title":"Sokallják az adókat a kaliforniai kannabiszbiznisz szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új vezérigazgató, de azon csak annyi derült ki, hogy az idén nem kapnak karácsonyi csomagot. Mindeközben az önkormányzat is spórol, minden képviselő ingyen dolgozik Mezőhegyesen.","shortLead":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új...","id":"20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbbeb7e-1269-460d-ac29-14df52330119","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","timestamp":"2019. november. 24. 10:34","title":"Elindult az építkezés a mezőhegyesi ménesbirtokon, egyelőre golfpálya és kisvasút nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]