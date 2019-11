Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná a főpolgármester feltételeit.","shortLead":"A fideszesek között is nagyobb lenne az atlétikai stadion megépítésének támogatottsága, ha a kormány elfogadná...","id":"20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf333a-5c77-4c88-a149-b24567a55df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_zavecz_research_ellenzeki_szavazok_atletika_vb_kutatas","timestamp":"2019. november. 27. 10:07","title":"Závecz Research: Az ellenzéki szavazókat is meg lehet győzni, hogy kell az atlétika-vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","shortLead":"Úgy tűnik, Conan, a malinois élvezte a látogatást a Fehér Házban.","id":"20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbc42e90-1147-435c-ab58-343a29817791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8651cd6-0828-4002-abe4-9246ecd103bc","keywords":null,"link":"/elet/20191125_conan_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_donald_trump_mike_pence","timestamp":"2019. november. 25. 21:52","title":"Kitüntette Trump a hős kutyát, amelyik segített likvidálni az Iszlám Állam vezérét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús kapcsolatok rajzolódnak ki több kispesti, illetve ferencvárosi közbeszerzésből. Ugyanazok a cégnevek bukkannak fel, csak a nyertesek és vesztesek neve változik, ahogy kerületet váltunk.","shortLead":"Gyanús kapcsolatok rajzolódnak ki több kispesti, illetve ferencvárosi közbeszerzésből. Ugyanazok a cégnevek bukkannak...","id":"20191126_FideszMSZP_mutyi_rajzolodik_ki_a_kispesti_hangfelveteles_botranybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28bbc9f7-9e72-4d76-adc4-1f5f7179c7dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191126_FideszMSZP_mutyi_rajzolodik_ki_a_kispesti_hangfelveteles_botranybol","timestamp":"2019. november. 26. 11:24","title":"Fidesz–MSZP-mutyi rajzolódik ki a kispesti hangfelvételes botrányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cybertruck nevű autómonstrum bemutatója előtt a csapat tesztelte az ablakot, Musk azt gyanítja, akkor repedhetett meg.","shortLead":"A Cybertruck nevű autómonstrum bemutatója előtt a csapat tesztelte az ablakot, Musk azt gyanítja, akkor repedhetett meg.","id":"20191126_elon_musk_torhetetlen_uveg_ablak_tesla_cybertruck","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04381068-cb1c-4c70-8865-81db45b360d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583e93d2-af9d-461c-95f7-8eac8b41eedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191126_elon_musk_torhetetlen_uveg_ablak_tesla_cybertruck","timestamp":"2019. november. 26. 08:33","title":"Musk megmagyarázta, hogyan törhetett be az elvileg törhetetlen üvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e07ff36-fe6a-4887-ad58-bb3cd47b4938","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor azt látjuk, hogy a család szilárd kis univerzum, és a tagjai kiegyensúlyozottak, eszünkbe juthat, hogy vajon mi lehet a titok. Mit csinálhatnak jól, hogy ennyire egyben vannak? A válasz nem is annyira bonyolult, de vajon mennyire megvalósítható?","shortLead":"Amikor azt látjuk, hogy a család szilárd kis univerzum, és a tagjai kiegyensúlyozottak, eszünkbe juthat, hogy vajon mi...","id":"20191126_Igy_lesz_eros_es_osszetarto_a_csalad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e07ff36-fe6a-4887-ad58-bb3cd47b4938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224eb0c1-d235-4d2d-bedf-3fb434953825","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191126_Igy_lesz_eros_es_osszetarto_a_csalad","timestamp":"2019. november. 26. 12:15","title":"Így lesz erős és összetartó a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Könnyek közt vette át díját az első magyar Emmy-díjas, rács mögé kerül a volt MVM-vezér, videón a drezdai műkincsrablók. ","shortLead":"Könnyek közt vette át díját az első magyar Emmy-díjas, rács mögé kerül a volt MVM-vezér, videón a drezdai...","id":"20191126_Radar360_Brusszelbol_uzentek_Orbannak_szornyu_pusztitas_Albaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b7a4ff-404f-425f-9df2-51365e816257","keywords":null,"link":"/360/20191126_Radar360_Brusszelbol_uzentek_Orbannak_szornyu_pusztitas_Albaniaban","timestamp":"2019. november. 26. 17:30","title":"Radar360: Brüsszelből üzentek Orbánnak, szörnyű pusztítás Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új formáit keresi. Interjú Nemes Z. Márióval. ","shortLead":"Az abszurd művészet lett realizmussá az alkotó szerint, aki az átpolitizált kulturális térben az underground lét új...","id":"201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb7926c-2988-4300-9562-4735c8047b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80662656-707d-426a-9867-f3724f93f724","keywords":null,"link":"/360/201947__nemes_z_mario_kolto_eszteta__mocsarrol_mai_szamizdatrol__zsigeri_kolteszet","timestamp":"2019. november. 26. 15:00","title":"\"Ha mások nem fojtanak bele a lápba, akkor mi fojtjuk meg egymást\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a8752b-64f6-4fb2-8d7c-c39eeabfbf43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bejelentették az első 12 fellépőt a jövő évi fesztiválra. ","shortLead":"Bejelentették az első 12 fellépőt a jövő évi fesztiválra. ","id":"20191126_Lenny_Kravitz_lesz_az_egyik_sztarfellepo_a_VOLT_Fesztivalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a8752b-64f6-4fb2-8d7c-c39eeabfbf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f3542c-5cbc-4880-88e2-c1be300c7f93","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Lenny_Kravitz_lesz_az_egyik_sztarfellepo_a_VOLT_Fesztivalon","timestamp":"2019. november. 26. 11:37","title":"Lenny Kravitz lesz az egyik sztárfellépő a VOLT Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]