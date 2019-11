Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"decebb62-dcbf-4a89-89e7-a052461b69c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére semmilyen hangulatfestő zene nem szól a videó alatt, csak a motor és az abroncsok zaja.","shortLead":"Szerencsére semmilyen hangulatfestő zene nem szól a videó alatt, csak a motor és az abroncsok zaja.","id":"20191127_Hat_perces_tomeny_vezetestechnikai_trening_ahogy_a_72_eves_Walter_Rohrl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decebb62-dcbf-4a89-89e7-a052461b69c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3bcda9-d413-4b54-b56c-4a9996e7f236","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Hat_perces_tomeny_vezetestechnikai_trening_ahogy_a_72_eves_Walter_Rohrl","timestamp":"2019. november. 27. 16:46","title":"Hatperces tömény vezetéstechnikai tréning, ahogy a 72 éves Walter Röhrl autózik egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","shortLead":"Egy barkácsáruházban történt az eset.","id":"20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6864f0e7-fa2d-4532-80c7-eff56122e357","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_gazszag_budapest_aruhaz_kiurites_katasztrofavedelem","timestamp":"2019. november. 27. 13:40","title":"Gázszagot éreztek, kiürítettek egy áruházat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Weber szerint még bizonyíthat a Fidesz a Néppártban, Kolodko szerint félreértette a szobrát a Mi Hazánk, a drezdai múzeum felmérte a műkincsrablás utáni károkat. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Weber szerint még bizonyíthat a Fidesz a Néppártban, Kolodko szerint félreértette a szobrát a Mi Hazánk, a drezdai...","id":"20191127_Radar360_az_ENSZ_klimaveszhelyzetet_hirdetett_Budepest_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5b993f-cafe-4b5d-bde6-e38cf4b80aaa","keywords":null,"link":"/360/20191127_Radar360_az_ENSZ_klimaveszhelyzetet_hirdetett_Budepest_nem","timestamp":"2019. november. 27. 08:00","title":"Radar360: az ENSZ klímavészhelyzetet hirdetett, Budapest nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","shortLead":"Orbán Viktortól kérnek segítséget a kórházi beszállítók, mert több tízmilliárd forintot nem kapnak meg már hónapok óta.","id":"20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc74c286-546d-4b43-80e8-1aa61fcd1665","keywords":null,"link":"/kkv/20191127_tomeges_csod_korhazi_beszallitok_orban_viktor_egeszsegugy","timestamp":"2019. november. 27. 13:26","title":"Tömeges csődtől félnek a kórházak beszállítói, akkora a tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","shortLead":"Még a rendőrök is meglepődtek, amikor meglátták a fiatalt az autóban. ","id":"20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfd6f03e-8234-4405-b2be-fddaf6fdcc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e435d75-6256-4cb1-9b24-51adc948b517","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ittas_tini_autokazott_egy_rendszam_nelkul_kocsival","timestamp":"2019. november. 27. 04:09","title":"Ittas tini autókázott egy rendszám nélkül kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke után Konrad Mizzi máltai turisztikai miniszter is bejelentette lemondását a Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró 2017-es meggyilkolásával kapcsolatban egyre terebélyesedő botrány miatt. Christian Cardona gazdasági miniszter pedig közölte, hogy felfüggeszti kormányzati tevékenységét.","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke után Konrad Mizzi máltai turisztikai miniszter is bejelentette lemondását a Daphne...","id":"20191126_malta_ujsagiro_gyilkossag_miniszter_kabinetfonok_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f18298-b104-48be-89cd-316e51c915d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d8a1d4-05fb-4eac-b566-6ba5548aab4f","keywords":null,"link":"/vilag/20191126_malta_ujsagiro_gyilkossag_miniszter_kabinetfonok_lemondas","timestamp":"2019. november. 26. 18:12","title":"Miniszter és kabinetfőnök mondott le a máltai újságíró-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","shortLead":"Még karácsony előtt aláírják a megállapodást a világ negyedik legnagyobb autóipari csoportjának létrehozásáról.","id":"20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6edb47f-d4ad-4d01-9fec-7cf9bd006d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da8c013-3ee1-4deb-9a03-4abe1a230713","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Mar_egyutt_kezdi_az_uj_evet_a_Fiat_Chrysler_es_a_PSA","timestamp":"2019. november. 27. 09:39","title":"Már együtt kezdi az új évet a Fiat Chrysler és a Peugeot-Citroen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","shortLead":"Az illegális fakitermelők miatt, akik az elmúlt időszakban hat erdésszel végeztek.","id":"20191127_romania_erdesz_fegyver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4793829e-df19-4e07-8fee-4bb176de17e5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_romania_erdesz_fegyver","timestamp":"2019. november. 27. 18:16","title":"Újra fegyvert kapnak a román erdészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]