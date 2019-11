Az év végéhez közeledve a Samsung már a 2020-as esztendő menetrendjét tervezi – és nemcsak a készülékek, hanem az Android frissítése kapcsán is. A cég nemrég elárulta, melyik készülékére mikor érkezhet meg az Android 10 Izraelben, most pedig a kínai és az indiai piac számára is elkészítette az ütemtervet.

Kínában elsőként a Galaxy S10-család kapja majd meg az operációs rendszert, méghozzá 2020 januárjában. Februárban jön a Note10 és a Note10+ 5G, valamint több más eszköz is, márciusban pedig a Galaxy S9 és S9+ tulajdonosai örülhetnek majd az újdonságnak.

© Google

Indiában némiképp más lesz a helyzet, ott januárban az S9, az S9+, az S10-család, a Note10 és a Note10+ is megkapja az Android legfrissebb verzióját – írja a GSMArena.

Mindez azért is érdekes, mert azzal, hogy a Samsung a fent említett piacra már elkészítette az ütemtervet, azt is jelenti, hogy hamarosan más régiók is megtudhatják, mikorra várhatják az Android 10-et az eszközükre. És az eddig látott ütemezésből nagyjából az is kiszűrhető, melyik mobilra/táblagépre mikor kerül rá a szoftver.

