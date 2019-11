Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f426e00-ea25-404e-b7a4-790c0d9bf275","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Tisza Katának a munkája legnagyobb része – saját megfogalmazása szerint – a falak lebontása, amelyeket hosszú évek kitartó élethazugságaiból húztak fel. Márpedig az emberi kapcsolatainkat, különösen a házasságot és a válást rengeteg ilyen hazugsággal terheltük. Legújabb, Most. című könyvében ezekre a hazugságokra mutat rá, és cseréli le őket olyan igazságokra, amelyek sok esetben életmentők lehetnek. Például arra, hogy nem a válás a tragédia, hanem egy toxikus házasság.","shortLead":"Tisza Katának a munkája legnagyobb része – saját megfogalmazása szerint – a falak lebontása, amelyeket hosszú évek...","id":"20191127_Tisza_Kata_elvalt_tulelte_es_megirta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f426e00-ea25-404e-b7a4-790c0d9bf275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b5f9fa-e972-4e72-8f69-a47fe08e33ce","keywords":null,"link":"/elet/20191127_Tisza_Kata_elvalt_tulelte_es_megirta","timestamp":"2019. november. 27. 20:00","title":"Tisza Kata elvált, túlélte és megírta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","shortLead":"Négy magyar űrhajóst fognak kiképezni, közülük egy mehet a nemzetközi űrállomásra.","id":"20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b62b771-04ba-458f-80d9-a2ffbb2cc249","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191128_10_milliardot_kolthet_a_magyar_urhajosokra_a_kormany","timestamp":"2019. november. 28. 20:06","title":"10 milliárdot költhet a magyar űrhajósokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Helybenhagyta másodfokon az 5G-s frekvenciaértékesítés alaki vizsgálatának eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.","shortLead":"Helybenhagyta másodfokon az 5G-s frekvenciaértékesítés alaki vizsgálatának eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési...","id":"20191128_5g_digi_fellebbezes_nmhh_frekvencia_arveres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca14c357-1dde-4788-8cc1-5e14cc6d1693","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_5g_digi_fellebbezes_nmhh_frekvencia_arveres","timestamp":"2019. november. 28. 12:59","title":"Megint kimondták, hogy a Digi kimarad az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal. Karácsony szerint nem igaz, hogy Budapest ellenezné a szuperkórház beruházást.","shortLead":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal...","id":"20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa164a-ec20-4352-be85-e687c681e712","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","timestamp":"2019. november. 28. 18:33","title":"Karácsony Gergely a kormány reakcióira: Eddig jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875854af-d6ae-45d3-9e79-ca4cfb122f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is rendelhető a bajor gyártó legsportosabb divatterepjárója.","shortLead":"Már Magyarországon is rendelhető a bajor gyártó legsportosabb divatterepjárója.","id":"20191128_hazankban_a_600_loeros_uj_bmw_x5_m","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=875854af-d6ae-45d3-9e79-ca4cfb122f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ada0de-b9ba-4296-956e-4b12ec20de31","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_hazankban_a_600_loeros_uj_bmw_x5_m","timestamp":"2019. november. 28. 07:59","title":"Hazánkban a 600 lóerős új BMW X5 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas, hogy „nem is létezhetne” a galaxisban. A csillagászoknak még magyarázatot kell találniuk a jelenségre.","shortLead":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas...","id":"20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d85cde-de2e-4ad8-9c0c-f6e9ef93cda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_Akkora_fekete_lyukat_talaltak_amekkora_elvileg_nem_is_letezhetne_a_galaxisban","timestamp":"2019. november. 28. 21:18","title":"Akkora fekete lyukat találtak, amekkora elvileg nem is létezhetne a galaxisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b3e8f4-1e32-4894-b824-cc5bf5d69c48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína azonnal a belügyeibe való súlyos beavatkozásnak minősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírta a hongkongi tüntetőket támogató törvényt. \r

","shortLead":"Kína azonnal a belügyeibe való súlyos beavatkozásnak minősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán aláírta...","id":"20191128_donaid_trump_kina_hongkong_beavatkozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84b3e8f4-1e32-4894-b824-cc5bf5d69c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afac82af-02f1-448f-92c1-68a7c28cc846","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_donaid_trump_kina_hongkong_beavatkozas","timestamp":"2019. november. 28. 05:47","title":"Még inkább eldurvulhat a viszony Trump és Peking között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.","shortLead":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató...","id":"20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d110bc68-ec91-4d89-bee9-0463e2281748","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","timestamp":"2019. november. 28. 19:13","title":"Új tulajdonoshoz került a Neckermann magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]