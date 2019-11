Végzetes hibát találtak több SSD-ben: 32 768 órányi működés után minden adat törlődik

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) kritikus hibára hívta fel ügyfelei figyelmét. SAS (Serial Attached SCSI) SSD meghajtói 32 768 órányi üzemidő (azaz 3 év, 270 nap és 8 óra) után véglegesen tönkremennek, és nem állíthatók vissza a rajtuk tárolt adatok. A redditen már fel is tűnt néhány pórul járt felhasználó.

Szerencsére most már megelőzhető a baj, a vállalat kiadott egy firmware-frissítést, amit érdemes azonnal telepíteniük az érintetteknek, ha az említett üzemidő letelt után is szeretnék még használni meghajtójukat. Néhány SSD-modellt önállóan is árulnak, azonban jó pár olyan is van, amelyik különböző HPE-termékekbe került, például a ProLiantba, a Synergybe, az Apollóba, a JBOD D3xxx-be, D6xxx-be, az MSA-ba, a StoreVirtual 4335-be vagy a StoreVirtual 3200-ba.

A HPE-t – írja a ZDNet – egy másik SSD-gyártó figyelmeztette a hibára, de hogy kiről van szó, azt a nagyvállalat nem árulta el. A hiba az összes HPE SAS SSD-t érinti, amelyre még nem került fel a HPD8 firmware-verzió, azonban az erre történő frissítés után már nincs mitől tartani.

A firmware letöltési linkjei a HPE hivatalos támogatási oldalán találhatók, ahol az érintett SSD-ket is megnevezték. Ugyancsak itt kaphatnak (angol nyelvű) tanácsokat a felhasználók azzal kapcsolatban, hogy miként ellenőrizhetik az SSD működési idejét, és hogyan telepíthető a firmware-frissítés.

