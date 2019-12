Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta az érdeklődés.","shortLead":"Havi egymillió darab helyett kétmilliót gyárttatna az Apple legújabb vezeték nélküli füleséből, akkora iránta...","id":"20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f28835-4f1d-45a4-95d3-70434b0e5996","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_apple_airpods_pro_vezetek_nelkuli_fulhallgato_havi_termeles_duplazasa","timestamp":"2019. december. 02. 13:03","title":"Olyan sokan veszik az az Apple fülhallgatóját, hogy duplázni kell a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098ecf92-12f6-47a1-98aa-88e228b780b0","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: stadion, Emmy, roller, ügynök, medve. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191201_Karafiath_Orsolya_az_en_hetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098ecf92-12f6-47a1-98aa-88e228b780b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2f6179-d25a-4117-9cad-6052e9b1fa0c","keywords":null,"link":"/360/20191201_Karafiath_Orsolya_az_en_hetem","timestamp":"2019. december. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya ráparázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol az iPhone-ból.","shortLead":"Egy egyetemi hallgató olyan iPhone-alkalmazást készít, amely segíthet a nosztalgiázásban: iPod Classicot varázsol...","id":"20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f900be-6603-4d37-a8d9-9733fdeda3b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b2be21-422a-49dd-996a-1f633164c17c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_ios_app_iphonebol_ipod_classic","timestamp":"2019. december. 02. 10:03","title":"Valaki kitalálta, hogyan lehet az iPhone-ból iPod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9913709a-91b5-4087-a6b9-90f52df5acdc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Álomfejtésről, az életközepi válság hatékony megoldásáról és a legsikeresebb sportolók mentális felkészülésének csalhatatlan receptjéről is olvashatunk az idei pszichológiai újdonságok között. Bónuszként két kötetben is kipróbálhatjuk, milyen lehet terapeutának lenni.","shortLead":"Álomfejtésről, az életközepi válság hatékony megoldásáról és a legsikeresebb sportolók mentális felkészülésének...","id":"20191201_Vajon_mit_gondol_rolam_a_terapeutam_Most_megtippelheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9913709a-91b5-4087-a6b9-90f52df5acdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90005992-60c2-44af-9fb0-ef9b8bfc18f0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191201_Vajon_mit_gondol_rolam_a_terapeutam_Most_megtippelheti","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Vajon mit gondol rólam a terapeutám? Most megtippelheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","shortLead":"Nem ritka a 300-400 ezres fizetés komissiózók, áruösszekészítők, raktárosok, targoncások körében.","id":"20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db03e704-b263-4584-851d-75be8572710f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8954eeed-5cff-4a72-be17-a13fef341690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_Itt_a_karacsonyi_munkaerohiany_mar_400_ezret_is_lehet_keresni_raktaroskent","timestamp":"2019. december. 01. 17:07","title":"Itt a karácsonyi munkaerőhiány, már 400 ezret is lehet keresni raktárosként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773ecfab-eb4b-4855-85f6-ba4a17f06586","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy egy váci zebrán egy láthatóan nagy sebességgel haladó kisbusz elgázol egy nőt. \r

","shortLead":"Térfigyelő kamerák rögzítették, ahogy egy váci zebrán egy láthatóan nagy sebességgel haladó kisbusz elgázol egy nőt. \r

","id":"20191201_Video_a_zebran_tortent_gazolasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773ecfab-eb4b-4855-85f6-ba4a17f06586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eee72a0-fc2d-4723-8c0d-cb1af00bfc62","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_Video_a_zebran_tortent_gazolasrol","timestamp":"2019. december. 01. 11:23","title":"Drámai videón, ahogy kisbusz gázol a zebrán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4040bf06-069b-4524-b9e9-4efc3f469f8d","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"Nehezebben fókuszálnak, de több mindent észrevesznek a négyéves gyerekek, mint a felnőttek. A többszörösen bizonyított felfedezésből profitálhat a modern pedagógia.","shortLead":"Nehezebben fókuszálnak, de több mindent észrevesznek a négyéves gyerekek, mint a felnőttek. A többszörösen bizonyított...","id":"201948__gyerekek_es_figyelem__nezok_es_latok__lathatatlan_gorilla__legendas_allatok_es_megfigyelesuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4040bf06-069b-4524-b9e9-4efc3f469f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bbea1db-463a-405d-9a15-f8e0cfc28c2a","keywords":null,"link":"/360/201948__gyerekek_es_figyelem__nezok_es_latok__lathatatlan_gorilla__legendas_allatok_es_megfigyelesuk","timestamp":"2019. december. 01. 08:15","title":"Láthatatlan gorilla és más kísérletek: van, amit igazán eltanulhatnánk a gyerekektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző elrendezésre, mert a mostani nagyon nem jó.","shortLead":"A YouTube új kezdőlapja miatt sok felhasználó bosszankodik. Többen azt kérik, a videomegosztó térjen vissza az előző...","id":"20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83277d34-b4b0-4f5b-a1cd-0bf9411fb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_youtube_kezdolap_videok_ajanlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:03","title":"A YouTube új lépése hazavágta a felhasználói élményt – üzenik sokan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]