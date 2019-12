Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","shortLead":"A Mazsihisz elnöke, Köves Slomó, valamint a Tett és Védelem Alapítvány is visszautasítja Kósa Lajos szavait. ","id":"20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feebc21a-b6a9-450a-bfb0-62a760800013","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Kosa_kijelentese_tobb_ponton_is_serto_a_zsido_kozosseg_szamara","timestamp":"2019. december. 01. 15:12","title":"Zsidó szervezetek: Kósa kijelentése több ponton is sértő a zsidó közösség számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","shortLead":"Megvan az ötnapos fesztivál győztese. ","id":"20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db7ff6b6-9ff4-4df5-916a-7a27880b3a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8331759f-88d2-432c-ab03-dd70210a4f85","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_A_Kabul_fecskei_nyerte_az_Anilogue_animacios_filmfesztivalt","timestamp":"2019. december. 01. 16:02","title":"A Kabul fecskéi nyerte az Anilogue animációs filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","shortLead":"Mennyire lenne igazságos egy 530 lóerős és ordító kipufogós járőrautó?","id":"20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23e1d735-63ef-4218-a3fa-00b86e3cf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18c01e2-ad03-4fdb-aaf1-bf2fa8ad848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191130_Ezt_a_rendorautot_eloszor_sajat_maguknak_kene_leinteni_ellenorzesre","timestamp":"2019. december. 01. 20:45","title":"Ezt a rendőrautót először saját maguknak kéne leinteni ellenőrzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","id":"20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af301ff-afc3-498d-b758-4db0e8009138","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. december. 02. 13:19","title":"Újra működik a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26","c_author":"Suzuki","category":"brandcontent","description":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós közlekedésről, egy hibrid jármű az, amellyel a legtöbbet tehetjük a környezetért. ","shortLead":"A klímaváltozás hatásait már most is érzékeljük, ha pedig nem szeretnénk vagy nem tudunk lemondani az autós...","id":"20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36ccfebf-883f-48a5-bf66-2b457cf23a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85054e0b-fc7d-4375-a65c-d3a2effb6b75","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191112_Igy_nem_zavar_sok_vizet_a_Fold_bolygonak__8_erv_hogy_miert_erdemes_hibridbe_ulni","timestamp":"2019. december. 02. 15:30","title":"Így nem zavar sok vizet a Föld bolygónak – 8 érv, hogy miért érdemes hibridbe ülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban. Márpedig “az égbolt nem eladó” – véli az Amerikában is hírnevet szerzett magyar csillagász, Bakos Gáspár Áron.","shortLead":"Ha a vállalatok, ahogy most tervezik, még több műholdat állítanak pályára, nem sokáig gyönyörködhetünk a csillagokban...","id":"20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82c10a2c-4543-4a3e-b06e-51950322e1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7c92b-823e-41ee-988e-5f36c45d126b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_bakos_gaspar_aron_csillagasz_csillagkep_esti_egbolt_spacex_muhold","timestamp":"2019. november. 30. 20:03","title":"Egy magyar csillagász aggódik, hogy eltűnik az esti égbolt, és nem lesz miben gyönyörködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd","c_author":"B.I. - Cz. F. - N.R.","category":"kultura","description":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út vezette a Pink Floydot a koncept-lemezig, hogyan hullott szét a zenekar, és azt is, miért nem tudunk leszakadni az albumról. Szubjektív születésnapi köszöntő. ","shortLead":"1979. november 30-án jelent meg a rocktörténet egyik legfontosabb albuma The Wall címmel. Sorra vettük, milyen út...","id":"20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8a8bfd-dbec-448f-834f-f6ce931990bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c588e15b-9363-4af5-84c1-0ee1f994e4ae","keywords":null,"link":"/kultura/20191130_Van_odakint_valaki_40_eves_a_Pink_Floyd_A_fal","timestamp":"2019. november. 30. 17:00","title":"Van odakint valaki? 40 éves a Pink Floyd csúcsműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250. nagydíján aratott.","shortLead":"A Mercedes brit pilótájának ez volt az idei 11., egyben pályafutása 84. futamgyőzelme, amelyet F1-es karrierje 250...","id":"20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80130f56-c7b7-4d7e-bced-a71523c3ff41","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_f1_szezonzaro_abu_dzabi_lewis_hamilton","timestamp":"2019. december. 01. 17:17","title":"Hamilton magabiztos győzelemmel zárta az F1-es szezont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]