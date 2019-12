Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","shortLead":"Janisch Attila rendező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára a magyarnarancs.hu-n drámai hangú írást tett közzé. ","id":"20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac28f6d-d025-4e6e-b646-2506c9d20491","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Veszhelyzet_a_Szinmuveszetin_es_a_Katonaban","timestamp":"2019. december. 01. 16:30","title":"Janisch Attila a Gothár-ügyről: Orbán véresszájú cselédei már a Színművészeti Egyetemen tisztogatnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év hala szavazáson a süllő és csuka között dőlhet el a verseny

","shortLead":"Az év hala szavazáson a süllő és csuka között dőlhet el a verseny

","id":"20191201_Ket_nagy_ragadozo_legyozheti_a_veszelyeztetett_kis_halat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472e9d6c-361d-42f6-9347-c83bdd8f9796","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ket_nagy_ragadozo_legyozheti_a_veszelyeztetett_kis_halat","timestamp":"2019. december. 01. 11:49","title":"Két nagy ragadozó legyőzheti a veszélyeztetett kis halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját politikai jövőjét kockáztatja.","shortLead":"A demokrata Adam Schiff első kézből tudja, hogy az alkotmányos vádemelés ügyében kényes terepre tévedt, és saját...","id":"201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4047232-3187-4f89-827d-96cc2dc5b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"283e72c4-0360-4398-865d-7cb3a557ba38","keywords":null,"link":"/360/201948_adam_schiff_aki_trump_ugyeit_vizsgalja","timestamp":"2019. december. 01. 09:30","title":"Trump viselt dolgainak vizsgálója fejből tudja A nagy Lebowskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","shortLead":"A Szegedre tartó Tömörkény IC volt érintett az esetben.","id":"20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb811e5-b01a-4e6e-8761-33e506eb81c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_nyugati_palyaudvar_vonat_gazolas","timestamp":"2019. december. 01. 18:16","title":"Gázolt a vonat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","shortLead":"Csak idén 1174 kereskedéssel lett kevesebb.","id":"20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89166a8c-b5b2-48b3-9c1e-e5ce8b198520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e84a5a-6815-4e96-87e8-be496a1862d2","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_Boltok_tizezrei_tuntek_el_2005_tobb_telepulesen_egy_sincs","timestamp":"2019. december. 02. 15:11","title":"Boltok tízezrei tűntek el 2005 óta, több településen ma már egy sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ac2ebd-e594-42e3-87a2-7a1ba02d1fe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok mellett a tabletet is összehajtható tenné a Samsung, sőt mini laptoppá alakítaná át az egyik szabadalma szerint.","shortLead":"Az összehajtható telefonok mellett a tabletet is összehajtható tenné a Samsung, sőt mini laptoppá alakítaná át az egyik...","id":"20191201_samsung_szabadalom_osszehajthato_tablet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4ac2ebd-e594-42e3-87a2-7a1ba02d1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d0c0e9-c996-4ec4-8567-fa3fc4e4298b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_samsung_szabadalom_osszehajthato_tablet","timestamp":"2019. december. 01. 08:03","title":"Kitalálta a Samsung, hogyan lehessen zsebre vágni egy laptopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e357043d-4376-4ad4-870d-29f537ec6ca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonkét változatot vizsgáltak az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált élelmiszer- és vegyipari laboratóriumában, mind megfelelt az előírásoknak.\r

","shortLead":"Huszonkét változatot vizsgáltak az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált élelmiszer- és vegyipari...","id":"20191201_csokimikulas_vizsgalat_laboratorium_itm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e357043d-4376-4ad4-870d-29f537ec6ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7b254e-d872-4a15-b66f-2ebc7661993b","keywords":null,"link":"/kkv/20191201_csokimikulas_vizsgalat_laboratorium_itm","timestamp":"2019. december. 01. 08:58","title":"Idén nincs baj a csokimikulásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]