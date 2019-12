Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal, Kásler 1100 évet ment vissza, Kubatov és Kocsis, pedig még mindig a Nélküleden lovagol.","shortLead":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal...","id":"20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6807c686-5bc5-4a64-9619-05d6ffe032a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","timestamp":"2019. november. 30. 14:58","title":"Kövér odaszúrt egyet az Orbán-féle illiberális demokráciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","shortLead":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","id":"20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05478923-fea3-412d-bb85-d82dfdd23a51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","timestamp":"2019. november. 30. 11:23","title":"Ennyit költenek a magyarok, ha étterembe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar és európai bíróként is.","shortLead":"Vadász Viktor, a Fővárosi Törvényszék büntetőbírája azt mondta, amikor elolvasta a levelet, elszégyellte magát magyar...","id":"20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0390171-4656-44b3-9cbb-3b8cea5a76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8620f09-2139-4ec9-a8de-4afb289555e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Szegyent_emleget_egy_biro_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_level_kapcsan","timestamp":"2019. december. 02. 08:28","title":"Szégyent emleget egy bíró a Handó Tündének írt hálálkodó levél kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","shortLead":"Hivatalosan is március 14. lett a matematika világnapja. A dátumot naná, hogy nem véletlenszerűen választották.

","id":"20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bc5eca6-724b-4d25-bb42-fcc959d982a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d5cc2b-7ab3-4220-8222-cf82c387efa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_matematika_vilagnapja_marcius_14_2020","timestamp":"2019. november. 30. 18:03","title":"Bekerült egy nagy nap március 15. elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt a szavazás eredménye.","shortLead":"Itt a szavazás eredménye.","id":"20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a630604c-a7ad-4075-9146-ef86d01a3c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808b2550-48ce-4028-b7e2-b8145431c4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_mob_olimpiai_csapat_arculat_szarvas","timestamp":"2019. december. 01. 12:20","title":"Olvasóinknak az olimpiai csapat arculatáról is Mészáros Lőrinc jut az eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember vízellátását - közölték csütörtökön brazil kutatók.","shortLead":"Az amazóniai esőerdőkben pusztító tüzek gyorsíthatják az Andok gleccsereinek olvadását, felborítva több tízmillió ember...","id":"20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d8d4ee-e975-4eb0-848d-4812d117b3c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191130_amazoniai_tuzek_andok_gleccserei_olvadas","timestamp":"2019. november. 30. 13:03","title":"Ennek az erdőtűznek a füstje és a lángja is nagy: odalehetnek az Andok gleccserei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","shortLead":"A miniszterelnök a Parlament ablakából kémleli a havas udvart.","id":"20191202_orban_viktor_havazas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b9f645-df32-4013-b29c-c6782ddb70a4","keywords":null,"link":"/elet/20191202_orban_viktor_havazas_parlament","timestamp":"2019. december. 02. 08:55","title":"Orbán Viktor jelenti: esik a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig a tüntetők egészen mást mondtak. Videós riportunk a szombati pedagógustüntetésről.","shortLead":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig...","id":"20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c07eef-7e58-4596-91e2-49c7b6e78959","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","timestamp":"2019. november. 30. 17:30","title":"Üzentek a tüntetésen a kormánynak: Szeretnénk a boomerek szarvát letörni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]