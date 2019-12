Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást. Egy vezető tisztségviselő is egymilliót fizethet.","shortLead":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást...","id":"20191203_telekom_szamhordozas_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825b0e0-98fb-4298-9399-828443428392","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_telekom_szamhordozas_birsag","timestamp":"2019. december. 03. 09:39","title":"Addig kekeckedett a Telekom egy ügyfelével, amíg tízmillió forintra bírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal kell éves átlagban emelkedniük a budapesti használtlakás-áraknak, hogy ma megérje hitelt felvenni a vásárláshoz. Az eredmény meglepő, de jobban belegondolva tökéletesen érthető: évi 1,27 százalékos áremelkedés kompenzálja a teljes futamidő alatt kifizetendő kamatot. ","shortLead":"A Bankmonitor elvégzett egy gyors kalkulációt, mert kíváncsi volt arra, hogy a következő húsz évben hány százalékkal...","id":"20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=302260b2-ea9f-4ce6-a4c9-d6e83a506aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1d7ec9-59a7-4e13-b20f-f4a8039c8b60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191203_lakashitel_lakasar_hitel_ertek","timestamp":"2019. december. 03. 09:55","title":"Meglepődne, ha tudná, mennyit kell emelkednie a lakás árának, hogy kitermelje a hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányok egy barátjuktól kapták a gránátot.","shortLead":"A lányok egy barátjuktól kapták a gránátot.","id":"20191204_fustgranat_szelfi_nagymagocs_sulyos_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c58e7-da88-4563-b584-78c7e3167f47","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_fustgranat_szelfi_nagymagocs_sulyos_serules","timestamp":"2019. december. 04. 16:33","title":"Füstgránáttal akart szelfizni, súlyosan megsérült két nagymágocsi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","shortLead":"Lesz értelme a Nemzetek Ligájának az Eb után is, a világbajnokságra is ki lehet jutni majd onnan.","id":"20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a16ed-ff14-4f45-acb0-73724a6925e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a3d33c-5ebd-461f-ab5f-609891162713","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Atalakitjak_a_2022es_vbre_az_europai_selejtezok_rendszeret","timestamp":"2019. december. 04. 17:31","title":"Átalakítják a 2022-es vb-re az európai selejtezők rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik a vizsgálat a Gólyafészek-botrányban.","shortLead":"Andrej Babis politikusi és üzletemberi munkája miatt büntetne az EU, ő viszont nem fizetne. Eközben mégis folytatódik...","id":"20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a19e685-8a23-406b-ae74-cb6f65021245","keywords":null,"link":"/vilag/20191204_A_nyomozok_es_az_EUpenzek_miatt_is_fohet_a_cseh_miniszterelnok_feje","timestamp":"2019. december. 04. 18:08","title":"A nyomozók és az EU-pénzek miatt is főhet a cseh miniszterelnök feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","shortLead":"Végre élőben düböröghet a Where Is My Mind?","id":"20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0534158b-337a-48fd-a986-040e3393f591&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f8a53e-a62e-4027-b4d1-2afd4692fea3","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Szeptemberben_eloszor_koncertezik_Budapesten_a_Pixies","timestamp":"2019. december. 03. 09:53","title":"Szeptemberben először koncertezik Budapesten a Pixies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3829ce3-2ad6-4d41-bdf5-97c751185f46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az előadásokon az artisták személyiségéből építkeznek, emiatt nem kamu, ami a színpadon történik – véli a Recirquel vezetője. A Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm második részében tovább követhetjük a társulat felkészülését a nagy előadásra.","shortLead":"Az előadásokon az artisták személyiségéből építkeznek, emiatt nem kamu, ami a színpadon történik – véli a Recirquel...","id":"20191203_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3829ce3-2ad6-4d41-bdf5-97c751185f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b3f552-ba0a-486a-bca7-e7a50b3bb9f2","keywords":null,"link":"/360/20191203_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Masodik_resz","timestamp":"2019. december. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Itt az életükkel játszanak, miközben történetet mesélnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom különféle vállalatait összefogó Alphabet éléről.","shortLead":"A Google két alapítója, Larry Page és Sergey Brin közös levélben jelentették be, hogy távoznak a Google-birodalom...","id":"20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2071b8ea-8406-4ff7-bed9-0ea8480af988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80964813-a732-439c-87f3-83618891b4a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_google_tarsalapito_larry_page_visszavonulas_alphabet_sundar_pichai","timestamp":"2019. december. 03. 23:09","title":"21 év után visszavonul a Google-birodalom éléről a két alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]