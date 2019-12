Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban végzett felmérés tanulságos lehet nálunk is.","id":"20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=320aa9f7-9ca8-457d-8826-d7fb4df26a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68de1bd0-f345-4608-a97f-088c2c60679b","keywords":null,"link":"/elet/20191203_Decemberben_dolgoznak_a_legkevesebbet_megsem_tudnak_lazitani_az_emberek__allitja_egy_amerikai_felmeres","timestamp":"2019. december. 03. 11:07","title":"Decemberben dolgoznak a legkevesebbet, mégsem tudnak lazítani az emberek – állítja egy amerikai felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nemzetközi helyzettel és a forintárfolyammal magyarázzák a várható áremelkedést.","shortLead":"A nemzetközi helyzettel és a forintárfolyammal magyarázzák a várható áremelkedést.","id":"20191203_Tovabb_dragulhat_a_bolti_tej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41a0ea2-436c-49a2-b587-bdca872a5927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6b3bd6-d28b-461c-8e59-ab826a43aff4","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_Tovabb_dragulhat_a_bolti_tej","timestamp":"2019. december. 03. 05:22","title":"Tovább drágulhat a bolti tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019 közötti átlaghőmérséklet a legmelegebbé tette az idén befejeződő évtizedet a rendszeres mérések kezdete óta.","shortLead":"Az elmúlt tíz év lehet a Föld eddigi legmelegebb évtizede: a kutatók már most \"szinte biztosak\" abban, hogy a 2010-2019...","id":"20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e7d23-8e9b-43e9-af57-bc81b31542f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59665ce6-c499-4c07-8e7a-02dc4bc4fdff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_a_fold_eddigi_legmelegebb_evtizede_wmo_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 04. 08:03","title":"Fájdalmas segélykiáltást tett közzé a Meteorológiai Világszervezet a globális felmelegedésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagy a feszültség a túlhajszoltság, a túlóráztatás és a kiszámíthatatlan időbeosztás miatt.","shortLead":"Nagy a feszültség a túlhajszoltság, a túlóráztatás és a kiszámíthatatlan időbeosztás miatt.","id":"20191204_Leterheltek_a_dolgozok_tobb_aruhazlancnal_leallhat_a_munka_januarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68b281c-3754-4068-a1f9-a3c4b704ed74","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Leterheltek_a_dolgozok_tobb_aruhazlancnal_leallhat_a_munka_januarban","timestamp":"2019. december. 04. 06:08","title":"Leterheltek a dolgozók, több áruházláncnál leállhat a munka januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján tette közzé, hogy elhatárolódnak a levéltől.","shortLead":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján...","id":"20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706f5f87-340e-4b68-82bf-c4a890d145b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","timestamp":"2019. december. 03. 21:44","title":"A Magyar Bírói Egyesület elhatárolódott a Handó Tündének írt hálálkodó levéltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A választási kampány kellős közepén elkövetett londoni terrortámadás kapcsán egymásra hárítják a felelősséget a pártok, miközben az áldozatok családjai kikérik maguknak, hogy ártatlan fiatalok halálát politikai célra használjanak fel.","shortLead":"A választási kampány kellős közepén elkövetett londoni terrortámadás kapcsán egymásra hárítják a felelősséget a pártok...","id":"20191202_Ki_a_felelos_az_iszlamista_terrorizmusert_Angliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a5ca154-cbb9-4563-aa55-503cbec70f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db09cc84-1e86-455b-98d9-010737e455a2","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Ki_a_felelos_az_iszlamista_terrorizmusert_Angliaban","timestamp":"2019. december. 02. 15:03","title":"Ki a felelős az iszlamista terrorizmusért Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint ezzel minden vakot megsértettek. Pedig úgy tűnik, a légitársaság a szabályzat szerint járt el. ","shortLead":"Nem engedték egy repülőgépen, hogy Érdi Tamás zongoraművész az első sorba üljön, ahová a jegye szólt, édesanyja szerint...","id":"20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22aaf868-d888-415c-9991-1b6b4bdbd3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_erdi_marta_erdi_tamas_wizz_air_vak_utas","timestamp":"2019. december. 02. 20:28","title":"Felháborította a volt Cimbora-műsorvezetőt, ahogyan a Wizz Air járatán a vak fiával bántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Közmunkásokat vetnek be a hó ellen, ufóképeket árvereznek, tanár lophatott Ferihegyen. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20191203_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc707a94-617b-4837-8b9a-0ec88b0d85b5","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360","timestamp":"2019. december. 03. 08:00","title":"Radar360: A YouTube rászállt Trumpra, András herceg újabb slamasztikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]