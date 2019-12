Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás tetszik, az kétesélyes, de az biztos, hogy a vételár változásával mindenki elégedett lesz.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Galaxy Fold 2 nem egészen úgy néz majd ki, mint az elődje. Hogy kinek melyik megoldás...","id":"20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d42c352b-ea5b-4f60-bcf3-d22456d5734b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d1f94-7e49-43c5-87f4-f743bc176fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefon_ara","timestamp":"2019. december. 05. 12:03","title":"Bombameglepetéssel jöhet februárban a Samsung új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","shortLead":"Az ifjú Emmi-államtitkár, Rácz Zsófia édesapja, Mr. Rick igen büszke, de félti a lányát a politikai pályától.\r

\r

","id":"20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40017698-ed37-4635-8891-8a0956907861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0044d4b-ff3e-4746-921b-245c090f1117","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Megszolalt_az_ifju_allamtitkar_popsztar_edesapja","timestamp":"2019. december. 05. 09:30","title":"Megszólalt a 22 éves leendő helyettes államtitkár popzenész édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor az illető születési dátumát.","shortLead":"Az Instagram szeretné, ha minél kevesebb gyerek lenne a platformon, ezért mostantól kérni fogják a regisztrációkor...","id":"20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51f1857-d9c0-44c2-a59e-b99fe8a9ea2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_instagram_felhasznalo_eletkora_kiskoru_gyerek_13_even_aluli","timestamp":"2019. december. 05. 10:03","title":"Törölheti a túl fiatal felhasználókat az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de létezik Magyarországon helyi iparűzési adó is, amelynek mértékét nem az állam, hanem az önkormányzatok határozzák meg. Megnéztük, miért és kinek jó ez.","shortLead":"Hazánk az Európai Unión belül a legalacsonyabb társasági adóval ösztönzi a cégeket arra, hogy nálunk vállalkozzanak, de...","id":"crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb31ed1-14bf-4d73-979a-f096ea28fe1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0841aeb-5a28-4fc4-bb6c-8b85205e7bac","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20191205_Videken_terem_a_magyar_adopaprika","timestamp":"2019. december. 05. 12:30","title":"Vidéken terem a magyar adópaprika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is. Ebből azonban az is kiderül: kevés olyan termék van, amely egy hirtelen drágulás után újból tartósan olcsó tud lenni. ","shortLead":"Úgy érezte év közben, hogy jelentősen nő az élelmiszerek ára? Ezt megerősíti hagyományos karácsonyi bevásárlásunk is...","id":"20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fedcede4-ad6a-4c27-9cfd-f1fedd66e7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da981e5b-22ff-44c0-9603-148ab4c4e906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_karacsonyi_elelmiszerek_arak_bevasarlas","timestamp":"2019. december. 04. 06:30","title":"Hozzá kell szoknunk a jelentős dráguláshoz? Itt a hvg.hu karácsonyi bolttesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem alaptörvénysértő az az ítélet, amely rágalmazásért elmarasztalta a HVG volt újságíróját és a Társaság a Szabadságjogokért őt segítő szakértőjét – mondta ki az Alkotmánybíróság Varga Zs. András vezette tanácsa.","shortLead":"Nem alaptörvénysértő az az ítélet, amely rágalmazásért elmarasztalta a HVG volt újságíróját és a Társaság...","id":"20191205_A_HVG_volt_ujsagiroja_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b0c4fb-02d8-4af4-afa0-67ae836e1858","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_A_HVG_volt_ujsagiroja_veszitett_az_Alkotmanybirosagon","timestamp":"2019. december. 05. 14:58","title":"A HVG volt újságírója veszített az Alkotmánybíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament. ","shortLead":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja...","id":"20191204_senyei_obh_obt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054d7ee-76b3-4e78-85c2-3575219c1bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_senyei_obh_obt","timestamp":"2019. december. 04. 16:48","title":"Elsőre átment a meglepetésember, Handó Tünde utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább él.","shortLead":"A brit márka szemrevaló sportautója mostantól már nem rendelhető V6-os motorral, de a V8-as egység szerencsére tovább...","id":"20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edf409e-40bd-49b2-8ec6-4ffa49988200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9666dda-a8d8-4c12-b254-0b1c8a01a439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_itt_a_jaguar_legujabb_sportkocsija_az_akar_575_loeros_ftype","timestamp":"2019. december. 04. 07:59","title":"Itt a Jaguar legújabb sportkocsija, az akár 575 lóerős F-Type","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]