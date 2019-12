Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","shortLead":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","id":"20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96d5d8-1f29-45ea-a958-aff65953588a","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","timestamp":"2019. december. 04. 11:18","title":"Baby Yodát annyira imádja az internet, hogy már altatót is énekelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc tanár kapta meg idén is a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.","shortLead":"Nyolc tanár kapta meg idén is a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.","id":"20191204_Dijaztak_az_orszag_legjobb_matek_es_fizikatanarait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a233867-7710-4559-91fb-f396e792a18c","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Dijaztak_az_orszag_legjobb_matek_es_fizikatanarait","timestamp":"2019. december. 04. 12:55","title":"Díjazták az ország legjobb matek- és fizikatanárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel, köztük az intelligens szőnyeg is.","shortLead":"Egyre ügyesebbek és megfizethetőbbek az önműködő takarítóeszközök. A lakás tisztaságára mind több okosketyere ügyel...","id":"201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a5c00b0-cece-4ecb-8ce6-f9c97cebd25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6be31e7-34c3-4ea3-b11b-257c733edb24","keywords":null,"link":"/360/201948__automata_porszivok__tisztitokutyuk__okosszonyeg__szivohatas","timestamp":"2019. december. 04. 19:00","title":"Ez az, amikor a porszívó úgy szív, hogy önnek ne kelljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köd miatt figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A köd miatt figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20191205_borus_kodos_lesz_a_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e5b87f-f81e-4742-8771-48d7063aa3e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1d1ba-4a88-4139-8983-751ac86b116a","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_borus_kodos_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. december. 05. 05:11","title":"Borús, ködös lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","shortLead":"2018-ban majdnem tízmillió megbetegedés volt.","id":"20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710ea17c-fb0f-46e6-9d55-f265ea329805","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_140_ezren_haltak_meg_tavaly_kanyaroban_fokent_kisgyerekek","timestamp":"2019. december. 05. 21:18","title":"140 ezren haltak meg tavaly kanyaróban, főként kisgyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken, hogy érvényes-e az utasok bérlete. Az ellenőrzéshez szükséges eszközök telepítését a T-Systems fogja felügyelni.","shortLead":"Már hónapok óta üzemel a BKK mobiljegy-rendszere, csak épp a sofőrök nem tudják ellenőrizni az első ajtós járműveken...","id":"20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba97e38-dead-479b-bf80-039ed268c44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d7b6dc-0ddf-4001-9240-21c5e4de7b1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Csak_nem_lehet_kihagyni_a_TSystemst_a_BKK_uj_mobiljegyebol","timestamp":"2019. december. 04. 14:27","title":"Csak nem lehet kihagyni a T-Systemst a BKK új mobiljegyéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányok egy barátjuktól kapták a gránátot.","shortLead":"A lányok egy barátjuktól kapták a gránátot.","id":"20191204_fustgranat_szelfi_nagymagocs_sulyos_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c58e7-da88-4563-b584-78c7e3167f47","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_fustgranat_szelfi_nagymagocs_sulyos_serules","timestamp":"2019. december. 04. 16:33","title":"Füstgránáttal akart szelfizni, súlyosan megsérült két nagymágocsi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem az MSZP és a Fidesz politikai pályájáról is. A HVG-ben megjelent véleménycikkében Lendvai Ildikó, a szocialisták akkori frakcióvezetője azt írja, az MSZP először meg akarta úszni az egész referendumot, de bojkottot hirdetni nem mert, utána pedig teljesen elhibázta a kampányát.","shortLead":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem...","id":"201948_jo_valasz_rossz_ervek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e8cc14-ee26-4e40-9d3d-f72e528e51b1","keywords":null,"link":"/360/201948_jo_valasz_rossz_ervek","timestamp":"2019. december. 05. 13:00","title":"Lendvai Ildikó: Jó válaszunk volt, de rossz érvelésünk a 15 évvel ezelőtti népszavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]