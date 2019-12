Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt, ami 0,05 fokkal haladja meg az eddigi legmelegebb, 1926-os ősz hőmérsékletét.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat elemzése szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt...","id":"20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7617a752-4fcb-4bbb-97e5-d8375a6921c2","keywords":null,"link":"/elet/20191206_osz_idojaras_homerseklet_meteorologia","timestamp":"2019. december. 06. 15:31","title":"Az idei volt a legmelegebb ősz 1926 óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","shortLead":"Nem ártatlan, aki hagyja megfagyni embertársát.","id":"20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a73fad6d-e331-4119-a22b-e9f0d519a37b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597c34f0-6503-424b-9ad1-6ff0b7c1d75a","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Halalra_fagyott_a_sorozo_elott_emberoles_miatt_nyomoznak","timestamp":"2019. december. 06. 13:46","title":"Halálra fagyott a söröző előtt: emberölés miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd5d4340-265d-4c4f-be49-eac5b29fb713","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 18 éves úszó a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Glasgowban. ","shortLead":"A 18 éves úszó a magyar küldöttség harmadik érmét szerezte Glasgowban. ","id":"20191205_Egyeni_csuccsal_lett_ezustermes_a_rovidpalyas_uszo_ebn_Kesely_Ajna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd5d4340-265d-4c4f-be49-eac5b29fb713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8d5f76-6084-4831-8080-e9d7a328ddef","keywords":null,"link":"/sport/20191205_Egyeni_csuccsal_lett_ezustermes_a_rovidpalyas_uszo_ebn_Kesely_Ajna","timestamp":"2019. december. 05. 20:21","title":"Egyéni csúccsal lett ezüstérmes a rövidpályás úszó-Eb-n Késely Ajna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke megsértette az intézet jóhírnevét.","shortLead":"A Fidesz alelnöke megsértette az intézet jóhírnevét.","id":"20191206_Game_over__Nemeth_Szilard_vegleg_elvesztette_a_pert_az_Eotvos_Karoly_Intezet_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9198e3b8-374a-40f1-ab90-bce90d45468c","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Game_over__Nemeth_Szilard_vegleg_elvesztette_a_pert_az_Eotvos_Karoly_Intezet_ellen","timestamp":"2019. december. 06. 19:01","title":"Game over: Németh Szilárd Soros-pénzekről beszélt, de pert vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér Ház ura annyira megsértődött, hogy csapot-papot otthagyva hazautazott az USA-ba. Nem a kanadai vezető az első, akinek kellemetlen pillanatai támadtak egy-egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt, az áldozatok, Nicolas Sarkozy francia elnök, George W Bush és Barack Obama amerikai elnökök hasonló és még kínosabb eseteit a The New York Times elevenítette fel.\r

","shortLead":"Justin Trudeau kanadai miniszterelnök a keddi londoni NATO-csúcson Donald Trump amerikai elnökön viccelődött, s a Fehér...","id":"20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679fb531-b2d9-48d9-bc4c-bbe08d72712c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e51ba0-8d6e-465f-8fc0-32a629d431c4","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Nem_Trudeau_az_elso_aki_kinos_helyzetbe_kerult_a_bekapcsolt_mikrofonok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 18:16","title":"Nem Trudeau az első, aki kínos helyzetbe került a bekapcsolt mikrofonok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon az zavarja, hogy szír menekültek szedik hozzá a mogyorót?","shortLead":"Vajon az zavarja, hogy szír menekültek szedik hozzá a mogyorót?","id":"20191206_Orban_harcostarsa_Matteo_Salvini_uj_ellenseget_talalt_a_Nutellat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a001c9f-d717-4d71-91d3-db096dc4f7ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_Orban_harcostarsa_Matteo_Salvini_uj_ellenseget_talalt_a_Nutellat","timestamp":"2019. december. 06. 12:12","title":"Orbán harcostársa, Matteo Salvini új ellenséget talált: a Nutellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a5dfc6-05ca-49a8-b75a-5df3100c471d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ír című filmjét 17 millióan látták öt nap alatt a Netflixen Amerikában.","shortLead":"Az ír című filmjét 17 millióan látták öt nap alatt a Netflixen Amerikában.","id":"20191207_Martin_Scorsese_letarolta_a_Netflixet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a5dfc6-05ca-49a8-b75a-5df3100c471d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a912d7fa-49fa-46d9-9fb8-5e54a26dafa6","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Martin_Scorsese_letarolta_a_Netflixet","timestamp":"2019. december. 07. 08:46","title":"Martin Scorsese letarolta a Netflixet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Mapsbe kerülő új funkció képes lesz megmutatni azokat az utcákat, ahol van és működik is a közvilágítás. ","shortLead":"A Google Mapsbe kerülő új funkció képes lesz megmutatni azokat az utcákat, ahol van és működik is a közvilágítás. ","id":"20191206_google_maps_terkep_utcai_lampa_kozvilagitas_sotet_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59773a88-a64a-4aaa-bc69-0ffdddc3392b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e298c9-1296-41fa-abfb-e62d9d1ade03","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_google_maps_terkep_utcai_lampa_kozvilagitas_sotet_utca","timestamp":"2019. december. 06. 14:03","title":"Olyan funkció jön a Google Térképbe, amire senki nem számított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]