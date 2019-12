Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c55a7448-b855-4c87-b572-16578baab1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba: népmeséket, mítoszokat, legendákat szerte a nagyvilágból. Járja velünk végig ezt a fénnyel és sötétséggel, reménnyel és örömmel szegélyezett utat karácsonyig!","shortLead":"Eljött ismét a december, és vele az advent. A várakozás idejére 24 történetet gyűjtöttünk össze mesenaptárunkba...","id":"20191207_Adventi_mesenaptar__december_7_A_joszivuseg_pajzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c55a7448-b855-4c87-b572-16578baab1d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67bcccae-0441-46e1-b814-1b17dfea44b2","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Adventi_mesenaptar__december_7_A_joszivuseg_pajzsa","timestamp":"2019. december. 07. 08:07","title":"Adventi mesenaptár – december 7.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungaria rozéja ráadásul aranyérmet nyert.","shortLead":"A Hungaria rozéja ráadásul aranyérmet nyert.","id":"20191207_Egy_magyar_pezsgo_is_bekerult_a_vilag_tiz_legjobbja_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef25e6ed-7bc2-4657-b783-f06ee54759bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4100667-0dc6-4e17-8f86-ece1d25e9af5","keywords":null,"link":"/kkv/20191207_Egy_magyar_pezsgo_is_bekerult_a_vilag_tiz_legjobbja_koze","timestamp":"2019. december. 07. 15:45","title":"Egy magyar pezsgő is bekerült a világ tíz legjobbja közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kedden adják át a 2018-as és a 2019-es irodalmi Nobel-díjat. A ceremóniára Stockholmba érkezett osztrák író, Peter Handke nem volt hajlandó válaszolni a Szerbiával és a balkáni háborúval kapcsolatos álláspontját firtató újságírói kérdésekre. Olga Tokarczuk azt hangsúlyozta, hogy nem mint nő, hanem mint író kapta meg a Nobel-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kedden adják át a 2018-as és a 2019-es irodalmi Nobel-díjat. A ceremóniára Stockholmba érkezett osztrák író, Peter...","id":"20191207_Az_idei_Nobeldijas_inkabb_valasztja_a_vecepapirra_irt_nevtelen_levelet_mint_az_ujsagirok_kerdeseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6f073b-c706-4bd3-81b2-8731a9b42d56","keywords":null,"link":"/kultura/20191207_Az_idei_Nobeldijas_inkabb_valasztja_a_vecepapirra_irt_nevtelen_levelet_mint_az_ujsagirok_kerdeseit","timestamp":"2019. december. 07. 11:50","title":"Az idei Nobel-díjas inkább választja a vécépapírra írt névtelen levelet, mint az újságírók kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt új elnökeként nyilatkozott a lengyel Gazeta Wyborczának a politikus. ","shortLead":"Az Európai Néppárt új elnökeként nyilatkozott a lengyel Gazeta Wyborczának a politikus. ","id":"20191207_Donald_Tusk_Orban_epp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbbccf45-1afc-49ba-914a-7fee164af4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a266a75d-ae56-40ba-8dfc-c472834cccf9","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Donald_Tusk_Orban_epp","timestamp":"2019. december. 07. 10:25","title":"Donald Tusk: Orbán mindig lojális volt hozzám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vitatható az IMF módszertana az Államadósság Kezelő Központ elnöke szerint.","shortLead":"Vitatható az IMF módszertana az Államadósság Kezelő Központ elnöke szerint.","id":"20191209_map_allampapir_allamadossag_imf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f99a42c-235b-41a4-9c43-95be6e8ab545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3828ca-0fbd-4984-92ef-1491f917f12f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191209_map_allampapir_allamadossag_imf","timestamp":"2019. december. 09. 07:36","title":"Hiába vesztünk évi 27 milliárdot az új állampapíron, megmagyarázták, miért marad minden így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","shortLead":"Vélhetően rosszul lett a sofőr, ez okozhatta a tragédiát.","id":"20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f149a-a974-4449-ab68-f1ee47de3931","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Haznak_utkozott_es_meghalt_egy_autos_Zugloban","timestamp":"2019. december. 07. 21:03","title":"Háznak ütközött és meghalt egy autós Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","shortLead":"A Kincses Gyula vezette Magyar Orvosi Kamara Horváth Ildikó államtitkárnál járt.","id":"20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29907ee8-7faa-41ac-9986-aee68ce53d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7cb3bad-8251-4466-88d7-6b21f0640a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Az_orvosi_kamara_uj_vezetese_jelezte_az_allamtitkarnak_kemenyebbek_lesznek","timestamp":"2019. december. 07. 09:49","title":"Az orvosi kamara új vezetése jelezte az államtitkárnak: keményebbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","shortLead":"Az incidensről felvétel is készült, amit aztán megmutattak neki.","id":"20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45645064-a211-4b4a-a211-602298b57931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4ca894-65d2-43e7-acac-63432ba76a41","keywords":null,"link":"/elet/20191207_spanyol_big_brother_megeroszakoltak_szexualis_eroszak_bantalmazas","timestamp":"2019. december. 07. 08:41","title":"A spanyol Big Brother versenyzője állítja, megerőszakolták a műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]