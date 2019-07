A Google szeretné, ha minél többen használnák képtárolási szolgáltatását, ezért – hasonlóan az eddigi „könnyített” Go kiadásokhoz – alternatívát kínál a Google Fotókhoz is. Bejelentették a Gallery Gót.

A világnak számos olyan pontja van, ahol lassú és megbízhatatlan a net, azonban ez nem jelenti azt, hogy az ottani felhasználók ne fotóznának, és ne szeretnék megbízható helyen tárolni a fényképeiket. Számukra adta ki a Google fotótároló appjának pehelykönnyű változatát, a Gallery Gót. Ez az alkalmazás igazán takarékosan bánik az erőforrásokkal.

A Gallery Go fotó- és videogaléria mindössze 10 MB-os (azaz kevesebb, mint a tizede a Google Fotóknak – ez utóbbi ugyanis 130 MB-os alkalmazás), viszont számos olyan funkció megtalálható benne, amiért a felhasználók annyira kedvelik a Google Fotókat.

Az app ugyanúgy tárolja fényképeket, van képkeresője, és szerkesztőeszközöket is kínál, emellett lehetőség van egyetlen gombnyomásos képszerkesztésre is. Minden éjjel automatikusan rendezi a fotókat a következők szerint: személyek, szelfik, természet, állatok, dokumentumok, videók, filmek. Akárcsak a nagytestvérnél, itt is van lehetőség a képek szinkronizálására és időrendbe sorolására. Az app nagy előnye, hogy offline is lehet használni.

Bár az alkalmazást a nigériai piac számára jelentették be, a Google Play áruházból bárhol és bármilyen androidos eszközre le lehet tölteni, amelyen legalább Android 8.1 Oreo fut. Nem ez az első könnyített alternatíva a Google-nél, hiszen megjelent már a Google Go, a Maps Go és a YouTube Go is.

