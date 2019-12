Az Apple már egy jó ideje igen büszke arra, hogy nem közösködik senkivel, saját (amúgy igen nagy visszhangot kiváltó) rendezvényein ismerteti meg a világgal újdonságait, legyen szó hardverről, szoftverről, szolgáltatásról. Nem is jelent meg már több mint negyedszázada az év egyik legjelentősebb technológiai rendezvényén, a Las Vegas-i CES szakkiállításon sem. Pedig ezen a rendezvényen számos jelentős technológiai újítást, eszközt ismerhetett már meg a világ.

2020-ban azonban az almás logó is ott lehet Las Vegasban, az Apple is megjelenik a résztvevők között, persze egy picit másképpen, mint azt gondolnánk. Nem valamelyik újdonságát fogja ugyanis bejelenteni/bemutatni, hanem kedvenc témájáról, a magánélet védelméről fog beszélni. És nem is akármilyen társaságban. A kerekasztal-beszélgetésen ott lesznek a Facebook, a Procter & Gamble és az FTC (az Egyesült Államok szövetségi kereskedelmi bizottsága) képviselői is. Csak épp azon kormányzati szervek hiányoznak majd – jegyzi meg a Slashgear –, akik épp az Apple torkát szorongatták adatvédelmi aggályok miatt.

Az Apple egészen pontosan 1992-ben vett részt utoljára a CES-en. Akkor a Newton nevű digitális asszisztenst mutatta be, az Apple legnagyobb bukását, mely végül Steve Jobs forradalmát ihlette. Bár azóta távollétével tüntetett, a szelleme mégis ott kísértett a szolgáltatásaihoz és termékeihez kapcsolódó eszközök és kiegészítők révén.

