Keksztésztából készült kávéspoharakban érkezik a frissítő az Air New Zealand járatain. A kísérletképpen indult projekt célja az egyszer használatos műanyagok, illetve papírpoharak leváltása – derül ki a CNN cikkéből.

A különleges poharakat a kávé elfogyasztása után meg is lehet enni. Mivel nem málik szét, és nem is forrósodik fel, nyugodtan kézbe lehet venni. A poharakat egy szintén új-zélandi cég, a Twiice állítja elő, amely esküszik rá, hogy találmányuk tökéletesen zár, és egy cseppnyi kávé sem vész kárba.

A társaság azért döntött a kávé mellett, mert csak ebből az italból évente nyolcmillió pohár fogy az Air New Zealand járatain. A vállalat korábban is tett lépéseket, hogy csökkentse az így keletkező szemétmennyiséget. Az ehető verzió viszont új, és nem csak a levegőben, már a földön is kérhető: a társaság aucklandi várójában is ebben érkezik a koffeinbomba.

© Facebook/Air New Zealand

Bár az igyekezet dicsérendő, az új szemléletű kávéfogyasztás nem mindenkinek elérhető, a süteménynek látszó poharak ugyanis glutént, cukrot, lisztet, illetve tojást is tartalmaznak. Az ezekre allergiások növényi alapanyagú pohárban is megrendelhetik napi koffeinadagjukat, amely ugyan nem ehető, de nem is szennyezi annyira a környezetet.

Az ehető poharas akciót többen olcsó reklámnak tartják, mert a repülők üzemeltetése, illetve maga a repülés lényegesen nagyobb károsanyag-kibocsátással jár, mint a műanyagszennyezés.

