[{"available":true,"c_guid":"ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","shortLead":"Az emberi jogi visszaélések elkövetőire az Európai Unió is szankciókat alkalmazhat a jövőben.","id":"20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac08f13a-8371-4293-8713-929b9c862526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0edcb36-4f88-4fc5-9294-b088af3b7698","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Emberi_jogi_szankciorendszert_fogadtak_el_az_EU_kulugyminiszterei","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"A kormány korábban blokkolta, de most átment az emberi jogi visszaélések büntetése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","shortLead":"Hadházy Ákos arról kapott határozatot, hogy egyesítették a feljelentéseket a nyomozás során.","id":"20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e03e34-7590-42d9-9e88-810a34f358b8","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Nyomoz_a_rendorseg_Borkai_fianak_az_ugyeben","timestamp":"2019. december. 10. 18:53","title":"Nyomoz a rendőrség Borkai fiának az ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszra tartott az a chilei katonai repülő, amely egyszer csak eltűnt a radarról. Már megindult a mentőakció. Már megindult a mentőakció.","id":"20191210_chilei_katonai_repulogep_lockheed_c130_herkules_antarktisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa10e02e-f350-4682-87b4-7e228e6437d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_chilei_katonai_repulogep_lockheed_c130_herkules_antarktisz","timestamp":"2019. december. 10. 04:53","title":"38 emberrel a fedélzetén eltűnt egy katonai repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03a02dd-e919-40a0-bcb1-42da781e1170","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. ","shortLead":"A jelenleg is érvényben lévő megállapodás szerint jövőre nyolc százalékkal emelkedne a minimálbér, ám a szakszervezetek tíz százalékos emelést szeretnének. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. ","shortLead":"\"Micsoda álom ez, amit végül megosztottunk egymással!\" – búcsúzott Per Gessle a 61 éves korában elhunyt Marie Fredriksson énekesnőtől. Vége a Roxette-nek, a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres svéd popduójának. A megvizsgált fényfüzérek közt alig akadt, amelyik biztonságos volt. ","shortLead":"Az ellenőrzések és a próbavásárlások során is az ügyek harmadában talált problémákat a fogyasztóvédelem. A megvizsgált fényfüzérek közt alig akadt, amelyik biztonságos volt. Egy ilyen állomásra látogattunk el egy autós újságíróval, és e-autózásról, töltésről, illetve ennek lehetőségeiről beszélgettünk vele. ","shortLead":"Az ALDI és az E.ON nagyszabású összefogásában elektromosautó-töltőállomás hálózat épül 2019 tavaszától 2020 első felének végéig. 82 településen 123 töltőállomás és 360 töltőpont létesül – AC és DC típusú töltőkkel. Egy ilyen állomásra látogattunk el egy autós újságíróval, és e-autózásról, töltésről, illetve ennek lehetőségeiről beszélgettünk vele. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi a villanyautókat.","shortLead":"A provokatív dizájn viszont még ritka. Megvan az oka, hogy egyelőre inkább a megszokott látvány jellemzi...","id":"201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=074bd253-14ee-4c27-baa7-11b792b35970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247de16f-41fc-4f42-8814-1df77eb2c724","keywords":null,"link":"/360/201949__eautok_dizajnja__afeny_azuj_krom__formabontas__kekrezoldre","timestamp":"2019. december. 09. 15:00","title":"Nem véletlen, hogy az e-autókon nagy szerepet kap a kék szín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]