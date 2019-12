Az AnTuTu ismét egy csokorba gyűjtötte a legerősebb androidos telefonokat. Azoknak is hasznos lehet, akik új mobillal lepnék meg magukat vagy szerettüket karácsonykor.

Nem ritka, hogy karácsonyra új mobilt kap valaki, vagy a céges év végi pluszból vásárol magának egyet. Hogy melyik fordul elő gyakrabban, azt most felesleges megvitatni, fontosabb talán azt megvizsgálni, melyek a most kapható legerősebb telefonok.

Az AnTuTu – szokásához híven – ismét elkészítette havi toplistáját, amelyen az igazán jó teljesítményű androidos készülékek sorakoznak. (A rangsor a novemberi piaci állapotot tükrözi.) A lista első három helyén – sorrendben – a Rog Phone 2, a OnePlus 7T és a OnePlus 7T Pro mobilok állnak.

© AnTuTu

A negyedik legerősebb telefon az AnTuTu szerint a Realme X2 Pro. Ezt a OnePlus 7 Pro és a OnePlus 7 követi. A 7. helyre a Redmi K20 Pro Premium Edition került, a 8. az Asus ZenFone 6 2019, a 9. Samsung Note10+, a 10. és egyben utolsó pedig a Samsung Note+10 5G-képes változata.

A fenti lista elsősorban a prémium készülékeket listázza. Ebben a tekintetben a Rog Phone 2, az Asus játékosoknak szánt eszköze a legjobb választás az AnTuTu szerint, amely rendszerint teszteli is az eszközök teljesítményét. (Ez természetesen most is megtörtént, a Rog kimagasló, 496 662-es pontszámmal végzett.)

© AnTuTu

A benchmarkjairól ismert cég szakemberei a középkategóriát is áttekintették, és – nem meglepő mód – ott is taroltak a kínai márkájú eszközök. Ezen a listán a Redmi Note 8 Pro végzett az első helyen, a második az OPPO Reno2, a harmadik pedig a Mi 9T lett. A listára egy olcsóbb Samsung telefon, az A80-as is felkerült.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.