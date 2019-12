Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs, hogy az egyszerűbb lesz a két és fél éve húzódó mostaninál. Az újraválasztott Boris Johnsonnak azonban az is fejfájást okozhat, hogy Skóciában és Észak-Írországban is megerősödtek a nacionalisták, akik egyáltalán nem osztják a kormány elképzeléseit a Brexitről.","shortLead":"A brit választás után a Brexitről szóló egyezkedés a következő szakaszába léphet, ám arra semmilyen garancia nincs...","id":"20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69111401-0572-40b2-bc20-de2757d02cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4461f-1460-4ae9-afe4-6cf9bf33b8af","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_brexit_brit_valasztas_Boris_Johnson_Skocia_eszak_Irorszag","timestamp":"2019. december. 13. 15:08","title":"Azt hitte, itt a vége a Brexit-cirkusznak? Most jön a java","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek. Egy Samsung-újdonság minden eddiginél egyszerűbb megoldást ígér.","shortLead":"Bár jó pár megoldás létezik az okostelefon-kijelző tévére tükrözésére, a folyamat nem mondható zökkenőmentesnek...","id":"20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efdb7a5a-3443-4afe-87b0-9111fe119fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb73997-6d05-469f-b034-6fc609b2d79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_samsung_tap_view_telefon_nfc_tukrozese_televiziora","timestamp":"2019. december. 13. 10:03","title":"Árulkodó Samsung-szabadalom: gyerekjáték lesz a telefon tükrözése a tévére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A T-Systems Magyarország átvilágítását követően a tárgyalások elakadtak” – ezzel magyarázta a 4iG bizalmas, a munkatársaknak szánt belső levelében, miért álltak el a maguknál jóval nagyobb cég felvásárlásától. Vagyis a birtokunkba került körlevélben mintha a saját embereiknek az „elakadást” azzal magyaráznák, hogy a T-Systems oldalán merült volna fel valamilyen nem várt körülmény, bár a valódi okot házon belül sem árulták el.","shortLead":"A T-Systems Magyarország átvilágítását követően a tárgyalások elakadtak” – ezzel magyarázta a 4iG bizalmas...","id":"20191213_Elakadt__itt_a_belso_level_amiben_a_4iG_a_TSystems_ugylet_bedoleset_magyarazza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e036b09-d42d-48ee-94e0-c59a6a0dc49d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8ec92f-e385-483b-a133-39b06d683e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_Elakadt__itt_a_belso_level_amiben_a_4iG_a_TSystems_ugylet_bedoleset_magyarazza","timestamp":"2019. december. 13. 11:35","title":"„Elakadt” – itt a belső levél, amelyben a 4iG a T-Systems-ügylet bedőlését magyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","shortLead":"A parkolásért is munkanapi díjat kell fizetni.","id":"20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94323563-a1a9-409e-a2bb-69465d8371ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976f2c67-8aac-4647-a904-4562cff3e15a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_budapest_tomegkozlekedes_bkk_parkolas_munkanap","timestamp":"2019. december. 13. 17:34","title":"Péntek lesz a szombat a budapesti tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint jövőre reálisan 4 százalékos gazdasági növekedés várható.","id":"20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a415cceb-1cfd-42b0-b4c5-9595393f99e0","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_varga_mihaly_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv","timestamp":"2019. december. 13. 14:31","title":"Varga bemondta: jön az új gazdaságvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8853d31c-4ea2-4e5f-b680-3340dfcc5a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas a dugó Budaörsnél.","shortLead":"Hatalmas a dugó Budaörsnél.","id":"20191213_Tizenegy_auto_karambolozott_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8853d31c-4ea2-4e5f-b680-3340dfcc5a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f1f57c-650e-411e-a071-87c0b0cf18d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_Tizenegy_auto_karambolozott_az_M7esen","timestamp":"2019. december. 13. 18:17","title":"Tizenegy autó karambolozott az M1-M7-es kivezetőn, komoly a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Jövő októbertől kifizettetik a kezeléseket azokkal a páciensekkel, akik már három hónapja tartoznak az egészségügyi járulékkal. Egyes becslések alapján akár 700 ezer embert is érinthet az intézkedés, az Orvosi Kamara szerint pedig szélsőséges helyzeteket idéz majd elő az új szabály.","shortLead":"Jövő októbertől kifizettetik a kezeléseket azokkal a páciensekkel, akik már három hónapja tartoznak az egészségügyi...","id":"20191214_vizitdij_neak_orvos_fizetos_ellatas_tb_beteg_szamla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c838278-879c-4409-95b8-c2bad2e0425b","keywords":null,"link":"/itthon/20191214_vizitdij_neak_orvos_fizetos_ellatas_tb_beteg_szamla","timestamp":"2019. december. 14. 07:00","title":"Ha a vizitdíjból akkora balhé volt, képzelhetjük, ebből mekkora lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","shortLead":"A fellelt új brachiopoda fajok nagyjából 130 millió évesek, és különleges tulajdonságokkal rendelkeznek.","id":"20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06751ccd-6c78-49ad-8949-806b0531a2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23f6050-416d-431b-913f-d40592342902","keywords":null,"link":"/tudomany/20191214_mecsek_pecsi_tudomanyegyetem_kutatok_osmaradvany_brachiopoda","timestamp":"2019. december. 14. 11:20","title":"Új ősmaradványfajokat találtak a Mecsekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]