Novemberben kiadott ütemtervének megfelelően frissíti a Microsoft a OneDrive-ot: három új funkció érkezik a napokban.

A Save for Later (mentés későbbre) lehetővé teszi a választott fájlok és mappák kijelölését (könyvjelzőzését) a OneDrive-on és a SharePointon keresztül a későbbi könnyű hozzáférés érdekében. Mindehhez csupán ki kell jelölni a szóban forgó fájlt (mappát), majd a fájl kiválasztásakor megjelenő Save for Later opciót kell választani. Az ekképp kijelölt állományok később könnyen elérhetők a bal oldali sáv Saved for Later szekciójából.

© Microsoft

A Request Files funkció lehetővé teszi, hogy azok is töltsenek fel fájlt a felhasználó OneDrive-fiókjába, akiknek egyébként nincs ilyen fiókjuk. Jól jöhet ez például olyankor, amikor valaki árajánlatokat gyűjtene be több ügyfelétől. Mindehhez egy speciális linket lehet létrehozni, és ezt kell elküldeni (például üzenetben vagy e-mailben) annak, akitől a fájlt várjuk. Az illető ezután már tölthet fel fájlt, viszont másra nincsen jogosultsága, azaz nem láthatja a többi állományt, nem törölhet, nem szerkeszthet.

© Microsoft

A harmadik funkció megoldja a nyelvi lokalizációt a OneDrive e-mailekhez, méghozzá a címzettek által preferált nyelvre (miként az az AAD és Exchange beállításaikban szerepel). Több címzett eseténe a webhelyek nyelvét használja a szolgáltatás.

Az új funkciók fokozatosan kerülnek bevezetésre az elkövetkező napokban.

Ha máskor is tudni szeretne a OneDrive új funkcióiról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.