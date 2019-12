Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c112a321-1b68-4296-b45f-b9b20000b4c1","c_author":"Balkányi Nóra","category":"kultura","description":"A keresztény könnyűzene népszerűség szempontjából hasonlít a többi zenei szubkultúrához: a célcsoporton kívül nem nagyon hallanak róla az emberek. A kormány viszont meglátta benne a Kárpát-medencei vallási hagyományok megőrzésének eszközét. A műfaj hobbi-amatőr jellegét pedig ma már egy elismerés – a Szikra-díj – is ellensúlyozza. ","shortLead":"A keresztény könnyűzene népszerűség szempontjából hasonlít a többi zenei szubkultúrához: a célcsoporton kívül nem...","id":"20191217_Mennyit_er_a_kormanynak_a_zene_ha_kereszteny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c112a321-1b68-4296-b45f-b9b20000b4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb09171-9992-4069-9391-bdd36871fab4","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Mennyit_er_a_kormanynak_a_zene_ha_kereszteny","timestamp":"2019. december. 17. 20:00","title":"Mennyit ér a kormánynak a zene, ha keresztény?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyanannyit kell majd fizetni az euró átutalásért, mint a Magyarországon belül tranzakciókért.","shortLead":"Ugyanannyit kell majd fizetni az euró átutalásért, mint a Magyarországon belül tranzakciókért.","id":"20191216_Olcsobb_lesz_eurot_atutalni_Magyarorszagrol_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86859479-5dbd-497c-825d-9bc485163906","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Olcsobb_lesz_eurot_atutalni_Magyarorszagrol_is","timestamp":"2019. december. 16. 14:46","title":"Olcsóbb lett az eurós utalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","shortLead":"A japán Suzuki a Swift alapmodelljét és az Ignist követően újabb típusokat tesz lágyhibriddé.","id":"20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38bbc13-3293-47fd-b15d-2ac4cc1d492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0749a002-d49b-43b3-9fbd-ed75e40d5e79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_suzuki_hibrid_lesz_a_swift_sport_a_vitara_es_az_sx4_scross","timestamp":"2019. december. 16. 09:21","title":"Suzuki: hibrid lesz a Swift Sport, a Vitara és az SX4 S-Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési szolgáltatása. A keresőóriás megosztotta az aktuális lefedettségi adatokat.","shortLead":"Lassan már nincs a világnak olyan eldugott szeglete ahova ne pillantott volna be a Google valamelyik térképkészítési...","id":"20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd2d23e-a774-472b-9b77-7bb1a7477443","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_google_earth_google_maps_street_view_terkep_adatok_2019_december_lefedettseg","timestamp":"2019. december. 16. 11:03","title":"A számok nem hazudnak: ezért érdemes a Google Térképet használni navigáláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött tetemeket gyűjtöttek be. Bélmegyeren egyszerre tizenegy elhullott vadban mutatták ki a kórt, erre eddig alig volt példa.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben ötven vaddisznó hullájában találtak afrikai sertéspestis vírust, Pest megyében is újabb fertőzött...","id":"20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cade03b0-ecbe-4bc0-b41f-2a6a5ed90b83","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Belmegyeren_egyszerre_tizenegy_vaddisznotetemben_mutattak_ki_a_sertespestist","timestamp":"2019. december. 17. 09:40","title":"Bélmegyeren egyszerre tizenegy vaddisznótetemben mutatták ki a sertéspestist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.



","shortLead":"72 éves korában elhunyt Benkő Dániel magyar lant- és gitárművész.



","id":"20191216_Meghalt_Benko_Daniel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a3e1cc9-1612-4642-9685-76f35aa2c0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4d768b-916e-4d9a-9d67-edb1b1b22982","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Meghalt_Benko_Daniel","timestamp":"2019. december. 16. 09:05","title":"Meghalt Benkő Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Miniszterelnökség elárulta, miért nem kapcsolják le a világítást az új stadionban.\r

","shortLead":"A Miniszterelnökség elárulta, miért nem kapcsolják le a világítást az új stadionban.\r

","id":"20191216_Annyira_buszke_a_kormany_a_Puskas_Arenara_hogy_ejjelnappal_kivilagitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db78181-636c-4cf7-a34b-9068dc6c1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85361fff-b9b8-40c3-9bab-ac3a5e39b26a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191216_Annyira_buszke_a_kormany_a_Puskas_Arenara_hogy_ejjelnappal_kivilagitja","timestamp":"2019. december. 16. 05:54","title":"Annyira büszke a kormány a Puskás Arénára, hogy éjjel-nappal világítania kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5059d59c-8f37-42da-85dc-23171c2300be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dráma- és forgatókönyvírónak a laptopját és a külső adathordozóját lopták el, mialatt ő egy céges karácsonyi rendezvényen volt. ","shortLead":"A dráma- és forgatókönyvírónak a laptopját és a külső adathordozóját lopták el, mialatt ő egy céges karácsonyi...","id":"20191216_Kiraboltak_Tasnadi_Istvan_irot_elveszhetnek_a_munkai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5059d59c-8f37-42da-85dc-23171c2300be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12862da-fde6-40e8-82d8-71bcefcd3d1a","keywords":null,"link":"/elet/20191216_Kiraboltak_Tasnadi_Istvan_irot_elveszhetnek_a_munkai","timestamp":"2019. december. 16. 12:27","title":"Kirabolták Tasnádi István írót, elveszhetnek a munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]