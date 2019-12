Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ccb4ff03-6a25-49fa-b24c-d83547e102f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több mint 30 éve találkozott Orbán Viktor és Iványi Gábor, utóbbi most elmesélte a HVG-nek megismerkedésük történetét. Bár a lelkész keresztelte meg a miniszterelnök két gyerekét is, de nem volt sokáig felhőtlen a viszonyuk. ","shortLead":"Több mint 30 éve találkozott Orbán Viktor és Iványi Gábor, utóbbi most elmesélte a HVG-nek megismerkedésük történetét...","id":"20191218_Ivanyi_Gabor_Orban_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb4ff03-6a25-49fa-b24c-d83547e102f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f3e949-1ae1-4552-8b79-25acd808d14d","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_Gabor_Orban_csalad","timestamp":"2019. december. 18. 12:00","title":"A véletlenen múlt Iványi Gábor találkozása Orbánnal, de hamar kiderült, hogy \"nincs minden rendben\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","shortLead":"Ezt állítja egy osztrák üzletember.","id":"20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb190-d3ac-4a02-94c4-18af0c0cc0fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_Ukrajna_jelenlegi_eros_embere_penzelte_Strachet_a_bukott_osztrak_alkancellart","timestamp":"2019. december. 16. 14:21","title":"Ukrajna jelenlegi erős embere pénzelte Strachét, a bukott osztrák alkancellárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére. Patthelyzet van, nyilván ettől nem volt független az a keddi sajtóbemutató, amelyet az Állatkert igazgatója tartott a félkész épületben. ","shortLead":"Bedőlhet a megálmodott projekt, ha az állam vagy a főváros nem fizet plusz 20 milliárd forintot a biodóm befejezésére...","id":"20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=022e3d5f-a340-4e2b-9fc8-a2679ae174d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7074f6-1ee4-4ead-8d8d-1344b05451b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Beengedtek_a_felkesz_Biodomba__video","timestamp":"2019. december. 17. 17:30","title":"Beengedtek a félkész Biodómba, és állítják, nem lesz túl magas a rezsi - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni a következő években arra, hogy 2024-25-ben magyar űrhajós mehessen a világűrbe.","shortLead":"Az űrkutatásért felelős miniszteri biztos szerint egyáltalán nem számít drágának 10 milliárd forintot költeni...","id":"20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc6a8e40-baad-4b90-bb19-d1937754be8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15aa3cd-8796-4360-8a3d-126b9f8d3b54","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Nyilt_palyazattal_keresik_a_magyar_urhajost_az_orosztudas_alapfeltetel","timestamp":"2019. december. 18. 09:32","title":"Nyílt pályázattal keresik a magyar űrhajóst, az orosztudás alapfeltétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ff2e5a-0e52-4f89-acd8-087b4a667e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszonyt a bűnismétlés veszélyére hivatkozva még a kórházban letartóztatták.","shortLead":"Az asszonyt a bűnismétlés veszélyére hivatkozva még a kórházban letartóztatták.","id":"20191216_paszto_gyerekgyilkossag_birosag_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52ff2e5a-0e52-4f89-acd8-087b4a667e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d661e9a6-2d14-4711-8296-a94bb5164a2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_paszto_gyerekgyilkossag_birosag_csecsemo","timestamp":"2019. december. 16. 20:45","title":"A tárgyalása szünetében szült gyereket a pásztói csecsemőgyilkossággal vádolt nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és ezért a szakma és a fogyasztók is szívesen emlékeznek rájuk. A listán az Apple okosórája és a Nintendo Switch konzol is helyet kapott.","shortLead":"A Time magazin egy csokorba gyűjtötte azokat a kütyüket, melyek egy-egy tulajdonságuk miatt kiemelkedtek a mezőnyből és...","id":"20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b2b47df-a537-4b03-a000-7d205e8d8749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984c632c-3121-4b15-99f2-aab79ec73ec3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_time_magazin_rangsor_apple_watch_apple_ipad_nintendo_switch_apple_airpods","timestamp":"2019. december. 16. 17:03","title":"Ezek az évtized legmeghatározóbb műszaki cikkei a Time magazin szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is kiderült.\r

\r

","shortLead":"Már megvan, melyik az a 30 dal, amelyik indul az eurovíziótlanított tehetségkutatóban, sőt a zsűri tagjainak neve is...","id":"20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edebce4f-853e-4ded-904b-41f61d848454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eb04ac-3eef-409d-ae42-147540afbee5","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Jovore_is_lesz_A_Dal_Apati_Bence_is_bekerult_a_zsuribe","timestamp":"2019. december. 17. 14:59","title":"Apáti Bence is bekerült A Dal zsűrijébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Interjú.","shortLead":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég...","id":"20191217_kincses_gyula_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ce227-7023-411b-90fe-a8bdc5a4f672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_kincses_gyula_interju","timestamp":"2019. december. 17. 06:30","title":"Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]