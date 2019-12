Egy éve nyitotta meg virtuális kapuit a Fortnite-ot készítő Epic Games szoftveráruháza, amit rendhagyó mód ünnepel a cég: december 31-ig minden nap ingyen adnak oda egy PC-s játékot. A mától, azaz december 19-től élő akció keretében összesen 12 szoftvert lehet fizetés nélkül letölteni.

Az Epic Games sokadik alkalommal hirdet különleges, osztogatós akciót, de olyanra még nem igazán volt példa, hogy egy kiadó több napon át tartson ilyesmit. A cég ráadásul elég gyakran tesz elérhetővé olyan programokat is, melyek normál esetben (és más áruházakban) még mindig több ezer forintért szerezhetők be.

Azt, hogy mi lesz az első ingyen letölthető játék, még nem közölték, de aki siet, egy korábbi kedvezményt is kihasználhat: a stúdió erre a célra létrehozott weboldalán két játékot továbbra is ingyen lehet letölteni, melyek egyike a történetmesélős és igen jól sikerült The Wolf Among Us. Utóbbiak csak annyiban kapcsolódnak a 12 napos ünnephez, hogy ezeket is ellenszolgáltatás nélkül lehet megszerezni.

