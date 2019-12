Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49cdf770-872b-4d22-90d3-cf3520d9956c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres Margitot tavaly tavasszal ítélték öt év szabadságvesztésre hivatali vesztegetés elfogadása miatt, de a jelek szerint még mindig nincs börtönben.","shortLead":"Veres Margitot tavaly tavasszal ítélték öt év szabadságvesztésre hivatali vesztegetés elfogadása miatt, de a jelek...","id":"20191220_Egy_balon_tunt_fel_a_jogerosen_elitelt_volt_balmazujvarosi_polgarmester_aki_masfel_eve_nem_vonul_be_a_bortonbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49cdf770-872b-4d22-90d3-cf3520d9956c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145081a4-736c-42e3-84f3-301058272ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Egy_balon_tunt_fel_a_jogerosen_elitelt_volt_balmazujvarosi_polgarmester_aki_masfel_eve_nem_vonul_be_a_bortonbe","timestamp":"2019. december. 20. 13:46","title":"Egy bálon tűnt fel a jogerősen elítélt volt balmazújvárosi polgármester, aki másfél éve nem vonul be a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha túlzásba visszük az ajándékozást. ","shortLead":"Birtoklási vágy, mohóság, elégedetlenség – egy gyerekpszichológus szerint maradandó bajokat okozhat a gyerekeknek, ha...","id":"20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43f3f786-d236-48ab-b983-f16614c512bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330bed47-2933-4381-9a0e-5111bec0655c","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_karacsony_ajandekozas_gyerekek_mohosag_pszichologus","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Ne halmozza el ajándékokkal a gyerekét, különben egy életre megemlegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","shortLead":"Lezárták a főutat, a forgalmat Körmend belterületén át terelik.","id":"20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0e3102-5c0c-4e49-8de4-a5284eb1fa00","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Busszal_utkozott_egy_auto_Kormenden_a_8as_fouton","timestamp":"2019. december. 20. 11:48","title":"Busszal ütközött egy autó Körmenden a 8-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2293400d-e084-43ac-91de-113db66c8e21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így reagáltak arra, hogy a kormány kevesebb támogatást ad a CEU mellett kiálló intézményeknek. ","shortLead":"Így reagáltak arra, hogy a kormány kevesebb támogatást ad a CEU mellett kiálló intézményeknek. ","id":"20191219_Tizmillios_tamogatast_ad_az_ujbudai_szakkollegiumoknak_a_XI_keruleti_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2293400d-e084-43ac-91de-113db66c8e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c685488c-6bf9-41f7-acba-327f7deca4a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Tizmillios_tamogatast_ad_az_ujbudai_szakkollegiumoknak_a_XI_keruleti_onkormanyzat","timestamp":"2019. december. 19. 19:19","title":"Tízmilliós támogatást ad az újbudai szakkollégiumoknak a XI. kerületi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 659 millió forinttal támogatta a kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a salgótarjáni és a mezőkövesdi templom körüli munkálatokat, most még megtolják félmilliárddal.","shortLead":"Eddig 659 millió forinttal támogatta a kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma a salgótarjáni és a mezőkövesdi...","id":"20191220_Megdobott_a_kormany_ket_templomberuhazast_felmilliard_forinttal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681793c2-2b60-48a9-b12e-85fca70cdbdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4b22fb-b15a-4237-9698-ba06a32b11e8","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Megdobott_a_kormany_ket_templomberuhazast_felmilliard_forinttal","timestamp":"2019. december. 20. 09:11","title":"Két templomra félmilliárd forintot adott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","shortLead":"Szentkirályi Alexandra az emberek véleményét is közvetíteni szeretné a kormány felé.","id":"20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ec25ea-f6c8-475b-ab0f-c5fae8388d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe01b4fd-4d8f-4ea4-829c-d362e80c029d","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Az_uj_kormanyszovivo_az_emberek_velemenyet_is_kozvetiteni_szeretne","timestamp":"2019. december. 20. 19:14","title":"Az új kormányszóvivő tegezve köszönti a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megfejtették a pisai ferde torony titkát: megtalálták az építője nevét. A toszkán város jelképének számító, megdőlt tornyot 13. század utolsó negyedében, az építés első fázisában Bonanno Pisano építész tervezte.\r

\r

","shortLead":"Megfejtették a pisai ferde torony titkát: megtalálták az építője nevét. A toszkán város jelképének számító, megdőlt...","id":"20191219_Ketszaz_evig_epult_megis_ferde_lett__kiderult_ki_epitette_a_pisai_tornyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae78a96b-7553-48bb-88c1-a7ae563f4b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea1f13b-1fcb-4a7e-ba07-28867b11be0b","keywords":null,"link":"/elet/20191219_Ketszaz_evig_epult_megis_ferde_lett__kiderult_ki_epitette_a_pisai_tornyot","timestamp":"2019. december. 19. 10:05","title":"Kétszáz évig épült, mégis ferde lett ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","shortLead":"Megtalálták a világ legmélyebben fekvő földterületét. Az egyik kanyon 3,5 kilométer mélységig húzódhat.","id":"20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fde90e7-a39f-465e-9889-8bb460d5936e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a14caccb-33e3-462e-92ca-5296b764607a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191219_Antarktisz_felfedezes_foldalatti_hegyek","timestamp":"2019. december. 19. 13:37","title":"Gigantikus képződményeket fedeztek fel az Antarktisz jégpáncélja alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]