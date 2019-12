Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","shortLead":"A Pokémon még mindig nagyon népszerű, így a Facebook sem tudott nemet mondani a témára.","id":"20191227_facebook_jatek_pokemon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65535597-c800-457d-9735-fd553109e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9451399-c379-42b3-9db2-a51a71285f19","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_facebook_jatek_pokemon","timestamp":"2019. december. 27. 13:03","title":" Két új pokémonos játék is bekerült a Facebookba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány a vízipipákat is elsodorta.","shortLead":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány...","id":"201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad62237-4a10-4f77-a284-a9d5ce8f744c","keywords":null,"link":"/360/201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","timestamp":"2019. december. 27. 09:30","title":"Vége a füstös kávéházi hangulatnak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A népszerű karácsonyi filmben többször is feltűnik a jelenlegi elnök, ám egy kanadai csatornán ezek a jelenetek kimaradtak.\r

\r

","shortLead":"A népszerű karácsonyi filmben többször is feltűnik a jelenlegi elnök, ám egy kanadai csatornán ezek a jelenetek...","id":"20191226_Kivagtak_Trumpot_a_Reszkessetek_betorok_2bol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae28c8-49fd-4911-96bf-661c8f841f53","keywords":null,"link":"/kultura/20191226_Kivagtak_Trumpot_a_Reszkessetek_betorok_2bol","timestamp":"2019. december. 26. 19:13","title":"Kivágták Trumpot a Reszkessetek, betörők 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","shortLead":"A különleges olasz sportkocsit a magyar rendszerváltáskor vette át osztrák tulajdonosa. ","id":"20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b666dc-bffd-4248-a508-e15afc0652a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e164e55c-fa74-4bae-b391-a21148d12146","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_a_szokasosnal_is_ritkabb_ferrari_f40_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 26. 06:41","title":"A szokásosnál is ritkább Ferrari F40 várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"381097f5-3772-4a27-94dc-80ec4a9fc119","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Karácsony második napján akár 8 fok is lehet.

","shortLead":"Karácsony második napján akár 8 fok is lehet.

","id":"20191225_Most_mar_biztos_hogy_nem_lesz_feher_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=381097f5-3772-4a27-94dc-80ec4a9fc119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e101a7-69b6-4d62-8f56-74727b42d3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Most_mar_biztos_hogy_nem_lesz_feher_karacsony","timestamp":"2019. december. 25. 16:10","title":"Most már biztos, hogy nem lesz fehér karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői izomsorvadás legsúlyosabb formájában szenved, az orvosok két évet jósoltak neki, amikor kisbabaként kiderült a betegsége. A fiú kezelését többszöri kérelem után most engedélyezte a biztosító. Otthonuk azonban nem akadálymentes, így Dani egyedül még kerekesszékben sem tud közlekedni. Gyűjtésbe kezdtek. \r

","shortLead":"Szeretne egyedül felülni az ágyban - ez a legnagyobb vágya a 16 éves SMA beteg Daninak. A fiú a gerincvelői...","id":"20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71045c91-78ee-40d8-9967-c74c6432224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f070f6d1-fc2c-40a6-b58b-f1e39c204b6e","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Szeretne_egyedul_felulni_az_agyban__ez_a_legnagyobb_alma_az_SMAs_Daninak","timestamp":"2019. december. 26. 20:18","title":"Szeretne egyedül felülni az ágyban! – ez a legnagyobb álma az SMA-s Daninak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","shortLead":"Kissé megbolondult a természet - nem tudja, hogy éppen tél van és karácsony. ","id":"20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed2030bd-b936-4db3-b2f8-2d0445b75b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8f8963-7596-4477-8628-d8894bf2942b","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Viragzik_az_ibolya_Zalaban","timestamp":"2019. december. 26. 13:42","title":"Virágzik az ibolya Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","shortLead":"Feltehetően gázmérgezés áldozata lett.

","id":"20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e69563-42ee-4648-8564-36851c113eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_A_magyar_rendorseg_kozigazgatasi_eljarasban_vizsgalja_a_baskirfoldi_zongarmuvesz_halalat","timestamp":"2019. december. 25. 19:12","title":"A magyar rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a baskírföldi zongarművész halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]